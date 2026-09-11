Кресло Brabix Samba CF-104, серый каркас, накладки бук, кожзам бежевый, собраное
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло Brabix Samba CF-104, серый каркас, накладки бук, кожзам бежевый, собраное
BRABIX Samba - отличный вариант для укомплектования переговорных комнат, как с точки зрения соотношения цены и качества, так и придания презентабельного внешнего вида всему офисному интерьеру. Кресло поставляется в собранном виде. В отличие от своих аналогов, Samba марки BRABIX отличается более аккуратным исполнением. Чехол плотно обтягивает монолитный каркас из утолщенной 7-слойной фанеры. Плотность набивки также увеличена, что продлевает срок службы изделия. Материал - пенополиуретан (жесткость - 24, плотность - 18 кг/м3). Металлическая рама покрашена в серый цвет, способна выдержать нагрузку 120 кг. Передние ножки - плоскоовальная труба сечением 30х15 мм и толщиной стенки 1, 2 мм. Задние опоры - круглая труба диаметром 16 мм, толщиной стенки 1, 2 мм. Подлокотники имеют накладки из натурального дерева, покрытого полиуретановым лаком. Кресла можно штабелировать до 5 штук в стопке.
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