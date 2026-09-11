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Стулья Brabix Eames CF-010, комплект 4 шт., пластик белый, опоры дерево/металл, 532630, 20 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стулья Brabix Eames CF-010, комплект 4 шт., пластик белый, опоры дерево/металл, 532630, 20

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532630, Стулья BRABIX &quot;Eames CF-010&quot;, КОМПЛЕКТ 4 шт., пластик белый, опоры дерево/металл, 532630, 2033A - фото 1
532630, Стулья BRABIX &quot;Eames CF-010&quot;, КОМПЛЕКТ 4 шт., пластик белый, опоры дерево/металл, 532630, 2033A - фото 2
532630, Стулья BRABIX &quot;Eames CF-010&quot;, КОМПЛЕКТ 4 шт., пластик белый, опоры дерево/металл, 532630, 2033A - фото 3
532630, Стулья BRABIX &quot;Eames CF-010&quot;, КОМПЛЕКТ 4 шт., пластик белый, опоры дерево/металл, 532630, 2033A - фото 4
532630, Стулья BRABIX &quot;Eames CF-010&quot;, КОМПЛЕКТ 4 шт., пластик белый, опоры дерево/металл, 532630, 2033A - фото 5
532630, Стулья BRABIX &quot;Eames CF-010&quot;, КОМПЛЕКТ 4 шт., пластик белый, опоры дерево/металл, 532630, 2033A - фото 6
532630, Стулья BRABIX &quot;Eames CF-010&quot;, КОМПЛЕКТ 4 шт., пластик белый, опоры дерево/металл, 532630, 2033A - фото 7
532630, Стулья BRABIX &quot;Eames CF-010&quot;, КОМПЛЕКТ 4 шт., пластик белый, опоры дерево/металл, 532630, 2033A - фото 8
532630, Стулья BRABIX &quot;Eames CF-010&quot;, КОМПЛЕКТ 4 шт., пластик белый, опоры дерево/металл, 532630, 2033A - фото 9
532630, Стулья BRABIX &quot;Eames CF-010&quot;, КОМПЛЕКТ 4 шт., пластик белый, опоры дерево/металл, 532630, 2033A - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные стулья
  • 532630, Стулья BRABIX &quot;Eames CF-010&quot;, КОМПЛЕКТ 4 шт., пластик белый, опоры дерево/металл, 532630, 2033A - фото 1
  • 532630, Стулья BRABIX &quot;Eames CF-010&quot;, КОМПЛЕКТ 4 шт., пластик белый, опоры дерево/металл, 532630, 2033A - фото 2
  • 532630, Стулья BRABIX &quot;Eames CF-010&quot;, КОМПЛЕКТ 4 шт., пластик белый, опоры дерево/металл, 532630, 2033A - фото 3
  • 532630, Стулья BRABIX &quot;Eames CF-010&quot;, КОМПЛЕКТ 4 шт., пластик белый, опоры дерево/металл, 532630, 2033A - фото 4
  • 532630, Стулья BRABIX &quot;Eames CF-010&quot;, КОМПЛЕКТ 4 шт., пластик белый, опоры дерево/металл, 532630, 2033A - фото 5
  • 532630, Стулья BRABIX &quot;Eames CF-010&quot;, КОМПЛЕКТ 4 шт., пластик белый, опоры дерево/металл, 532630, 2033A - фото 6
  • 532630, Стулья BRABIX &quot;Eames CF-010&quot;, КОМПЛЕКТ 4 шт., пластик белый, опоры дерево/металл, 532630, 2033A - фото 7
  • 532630, Стулья BRABIX &quot;Eames CF-010&quot;, КОМПЛЕКТ 4 шт., пластик белый, опоры дерево/металл, 532630, 2033A - фото 8
  • 532630, Стулья BRABIX &quot;Eames CF-010&quot;, КОМПЛЕКТ 4 шт., пластик белый, опоры дерево/металл, 532630, 2033A - фото 9
  • 532630, Стулья BRABIX &quot;Eames CF-010&quot;, КОМПЛЕКТ 4 шт., пластик белый, опоры дерево/металл, 532630, 2033A - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591443
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные стулья
Размеры в упаковке, см
69х48х34
Вес, кг.
15.63

Описание товара Стулья Brabix Eames CF-010, комплект 4 шт., пластик белый, опоры дерево/металл, 532630, 20

Стулья BRABIX Eames - прекрасное универсальное интерьерное решение. Простая и стильная форма стула будет одинаково гармонично смотреться как в жилых зонах, так и в общественных помещениях. Сиденье выполнено из высококачественного полипропилена, каркас - из массива бука и металла. За счёт глубокой посадки и изгиба спинки и сиденья можно расположиться на стуле максимально комфортно. Простая форма и универсальный дизайн позволят разметить стулья в любом месте: как дома, так и в ресторане, кафе, торговом центре, офисе или салоне красоты. Имеются накладки для защиты твердых полов. Не требуют особого ухода: достаточно протирать сиденье влажной салфеткой, чтобы избавиться от возможных загрязнений. Максимальная нагрузка - 120 кг на стул.

Отзывы о товаре Стулья Brabix Eames CF-010, комплект 4 шт., пластик белый, опоры дерево/металл, 532630, 20




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные стулья
Описание
Стулья BRABIX Eames - прекрасное универсальное интерьерное решение. Простая и стильная форма стула будет одинаково гармонично смотреться как в жилых зонах, так и в общественных помещениях. Сиденье выполнено из высококачественного полипропилена, каркас - из массива бука и металла. За счёт глубокой посадки и изгиба спинки и сиденья можно расположиться на стуле максимально комфортно. Простая форма и универсальный дизайн позволят разметить стулья в любом месте: как дома, так и в ресторане, кафе, торговом центре, офисе или салоне красоты. Имеются накладки для защиты твердых полов. Не требуют особого ухода: достаточно протирать сиденье влажной салфеткой, чтобы избавиться от возможных загрязнений. Максимальная нагрузка - 120 кг на стул.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стулья Brabix Eames CF-010, комплект 4 шт., пластик белый, опоры дерево/металл, 532630, 20 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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