Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ)
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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 588924
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
48х38х7
Вес, кг.
1.38
Описание товара Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ)
Конструктор Lego Ninjago Nyas SamuraixMECH (Самурайский Икс-МЕХ) 71775 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья материалов. Отправляйтесь в бой вместе с Нией и ее величественным роботом Самурай Х, чтобы сразиться с Кристальным зверем и армией Кристальных воинов! Размахивайте двумя мечами и стреляйте из пушек, чтобы не дать вражеским воинам заразить всех кристаллами! Вы также должны вернуть Стихийное оружие Джея, которое было захвачено злобным генералом Пайтором. Вы должны организовать сопротивление и защитить Ниндзяго Сити!
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Конструктор Lego Ninjago Nyas SamuraixMECH (Самурайский Икс-МЕХ) 71775 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья материалов. Отправляйтесь в бой вместе с Нией и ее величественным роботом Самурай Х, чтобы сразиться с Кристальным зверем и армией Кристальных воинов! Размахивайте двумя мечами и стреляйте из пушек, чтобы не дать вражеским воинам заразить всех кристаллами! Вы также должны вернуть Стихийное оружие Джея, которое было захвачено злобным генералом Пайтором. Вы должны организовать сопротивление и защитить Ниндзяго Сити!
Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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