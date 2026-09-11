Top.Mail.Ru
Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ) - фото 1
Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ) - фото 2
Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ) - фото 3
Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ) - фото 4
Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ) - фото 5
Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ) - фото 6
Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ) - фото 7
Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ) - фото 8
Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ) - фото 9
Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ) - фото 1
  • Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ) - фото 2
  • Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ) - фото 3
  • Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ) - фото 4
  • Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ) - фото 5
  • Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ) - фото 6
  • Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ) - фото 7
  • Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ) - фото 8
  • Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ) - фото 9
  • Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 588924
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LEGO
Тип товара
Конструкторы
Размеры в упаковке, см
48х38х7
Вес, кг.
1.38

Описание товара Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ)

Конструктор Lego Ninjago Nyas SamuraixMECH (Самурайский Икс-МЕХ) 71775 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья материалов. Отправляйтесь в бой вместе с Нией и ее величественным роботом Самурай Х, чтобы сразиться с Кристальным зверем и армией Кристальных воинов! Размахивайте двумя мечами и стреляйте из пушек, чтобы не дать вражеским воинам заразить всех кристаллами! Вы также должны вернуть Стихийное оружие Джея, которое было захвачено злобным генералом Пайтором. Вы должны организовать сопротивление и защитить Ниндзяго Сити!

Отзывы о товаре Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LEGO
Тип товара
Конструкторы
Описание
Конструктор Lego Ninjago Nyas SamuraixMECH (Самурайский Икс-МЕХ) 71775 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья материалов. Отправляйтесь в бой вместе с Нией и ее величественным роботом Самурай Х, чтобы сразиться с Кристальным зверем и армией Кристальных воинов! Размахивайте двумя мечами и стреляйте из пушек, чтобы не дать вражеским воинам заразить всех кристаллами! Вы также должны вернуть Стихийное оружие Джея, которое было захвачено злобным генералом Пайтором. Вы должны организовать сопротивление и защитить Ниндзяго Сити!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор LEGO 71775 Ninjago Nya?s Samurai X MECH (Самурайский Икс-МЕХ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...