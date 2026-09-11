Тонер-картридж TK-8735M 40 000 стр Magenta для TASKalfa 7052ci/7353ci/8052ci/8353ci
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%27 700 руб. 53 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 588468
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
60х15х11
Вес, кг.
3
Описание товара Тонер-картридж TK-8735M 40 000 стр Magenta для TASKalfa 7052ci/7353ci/8052ci/8353ci
Расходные материалы Kyocera пользуются большой популярностью благодаря зарекомендовавшему себя качеству, они давно существуют на рынке, а развитие новых технологий позволяет производить все более надежные расходные материалы. С расходными материалами Kyocera заметно повысится эффективность и производительность работы, ведь объема расходных материалов Kyocera хватает надолго, а результаты ни у кого не вызывают нареканий.
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Расходные материалы Kyocera пользуются большой популярностью благодаря зарекомендовавшему себя качеству, они давно существуют на рынке, а развитие новых технологий позволяет производить все более надежные расходные материалы. С расходными материалами Kyocera заметно повысится эффективность и производительность работы, ведь объема расходных материалов Kyocera хватает надолго, а результаты ни у кого не вызывают нареканий.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
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Тонер-картридж TK-8735M 40 000 стр Magenta для TASKalfa 7052ci/7353ci/8052ci/8353ci - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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