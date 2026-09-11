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Картридж лазерный Canon CRG 725 черный для Canon LBP6000/LBP6020/LBP6020B/LBP6030/LBP6030B/LBP6030w/MF3010 (1600стр.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж лазерный Canon CRG 725 черный для Canon LBP6000/LBP6020/LBP6020B/LBP6030/LBP6030B/LBP6030w/MF3010 (1600стр.)

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Картридж лазерный Canon CRG 725 черный для Canon LBP6000/LBP6020/LBP6020B/LBP6030/LBP6030B/LBP6030w/MF3010 (1600стр.) - фото 1
Картридж лазерный Canon CRG 725 черный для Canon LBP6000/LBP6020/LBP6020B/LBP6030/LBP6030B/LBP6030w/MF3010 (1600стр.) - фото 2
Картридж лазерный Canon CRG 725 черный для Canon LBP6000/LBP6020/LBP6020B/LBP6030/LBP6030B/LBP6030w/MF3010 (1600стр.) - фото 3
Картридж лазерный Canon CRG 725 черный для Canon LBP6000/LBP6020/LBP6020B/LBP6030/LBP6030B/LBP6030w/MF3010 (1600стр.) - фото 4
Картридж лазерный Canon CRG 725 черный для Canon LBP6000/LBP6020/LBP6020B/LBP6030/LBP6030B/LBP6030w/MF3010 (1600стр.) - фото 5
Картридж лазерный Canon CRG 725 черный для Canon LBP6000/LBP6020/LBP6020B/LBP6030/LBP6030B/LBP6030w/MF3010 (1600стр.) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP6000/LBP6020/LBP6020B/LBP6030/LBP6030B/LBP6030w/MF3010
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
1600
  • Картридж лазерный Canon CRG 725 черный для Canon LBP6000/LBP6020/LBP6020B/LBP6030/LBP6030B/LBP6030w/MF3010 (1600стр.) - фото 1
  • Картридж лазерный Canon CRG 725 черный для Canon LBP6000/LBP6020/LBP6020B/LBP6030/LBP6030B/LBP6030w/MF3010 (1600стр.) - фото 2
  • Картридж лазерный Canon CRG 725 черный для Canon LBP6000/LBP6020/LBP6020B/LBP6030/LBP6030B/LBP6030w/MF3010 (1600стр.) - фото 3
  • Картридж лазерный Canon CRG 725 черный для Canon LBP6000/LBP6020/LBP6020B/LBP6030/LBP6030B/LBP6030w/MF3010 (1600стр.) - фото 4
  • Картридж лазерный Canon CRG 725 черный для Canon LBP6000/LBP6020/LBP6020B/LBP6030/LBP6030B/LBP6030w/MF3010 (1600стр.) - фото 5
  • Картридж лазерный Canon CRG 725 черный для Canon LBP6000/LBP6020/LBP6020B/LBP6030/LBP6030B/LBP6030w/MF3010 (1600стр.) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 588272
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP6000/LBP6020/LBP6020B/LBP6030/LBP6030B/LBP6030w/MF3010
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
1600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х12х11
Вес, г.
500

Описание товара Картридж лазерный Canon CRG 725 черный для Canon LBP6000/LBP6020/LBP6020B/LBP6030/LBP6030B/LBP6030w/MF3010 (1600стр.)

Расходные материалы Canon пользуются большой популярностью благодаря зарекомендовавшему себя качеству, они давно существуют на рынке, а развитие новых технологий позволяет производить все более надежные расходные материалы. С картриджами Canon заметно повысится эффективность и производительность работы, ведь их объема хватает надолго, а результаты ни у кого не вызывают нареканий.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Canon CRG 725 черный для Canon LBP6000/LBP6020/LBP6020B/LBP6030/LBP6030B/LBP6030w/MF3010 (1600стр.)




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP6000/LBP6020/LBP6020B/LBP6030/LBP6030B/LBP6030w/MF3010
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
1600
Страна производитель
Китай
Описание
Расходные материалы Canon пользуются большой популярностью благодаря зарекомендовавшему себя качеству, они давно существуют на рынке, а развитие новых технологий позволяет производить все более надежные расходные материалы. С картриджами Canon заметно повысится эффективность и производительность работы, ведь их объема хватает надолго, а результаты ни у кого не вызывают нареканий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Canon CRG 725 черный для Canon LBP6000/LBP6020/LBP6020B/LBP6030/LBP6030B/LBP6030w/MF3010 (1600стр.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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