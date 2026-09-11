Various Artists - Intimate Chopin - The Best Of (5054197157301) виниловая пластинка
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Описание товара Various Artists - Intimate Chopin - The Best Of (5054197157301) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Samson Francois - "Nocturne No 1 In B-Flat Minor, Op 9 No 1" (5:18), Nikolai Lugansky - "12 Etudes, Op 25: No 12 In C Minor" (2:35), Alexandre Tharaud - "Mazurka No 13 In A Minor, Op 17 No 4" (4:26), Nicholas Angelich - "12 Etudes, Op 10: No 12 In C Minor "Revolutionary"" (2:49), Samson Francois - "Piano Sonata No 2 In B-Flat Minor, Op 35 "Funeral March" III Marche Funebre Lento" (4:02), Alexandre Tharaud - "Nocturne No. 20 In C-Sharp Minor, Op Posth" (6:20), Alexandre Tharaud - "Waltz No 6 In D-Flat Major, Op 64 No. 1 "Minute"" (2:05), Andrei Gavrilov - "12 Etudes, Op 10: No 1 In C Major" (1:58), Nikolai Lugansky - "24 Preludes, Op 28: No. 4 In E Minor" (2:04), Ingrid Fliter - "Fantaisie-impromptu In C-Sharp Minor, Op Posth 66" (4:42), Rafael Orozco - "12 Etudes, Op 10: No 3 In E Major "Tristesse"" (4:13), Agustin Anievas - "Grande Valse Brillante In E-Flat Major, Op 18" (7:23), Nikolai Lugansky - "12 Etudes, Op 25: No 6 In G-Sharp Minor" (5:41), Nelson Freire - "Scherzo No 1 In B Minor, Op 20" (2:34)
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