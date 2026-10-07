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Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb

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Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb (SM-S911BZKCMEA) Black - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb (SM-S911BZKCMEA) Black - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb (SM-S911BZKCMEA) Black - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb (SM-S911BZKCMEA) Black - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb (SM-S911BZKCMEA) Black - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb (SM-S911BZKCMEA) Black - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb (SM-S911BZKCMEA) Black - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb (SM-S911BZKCMEA) Black - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb (SM-S911BZKCMEA) Black - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb (SM-S911BZKCMEA) Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфоны
Срок службы товара
2 года
  • Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb (SM-S911BZKCMEA) Black - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb (SM-S911BZKCMEA) Black - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb (SM-S911BZKCMEA) Black - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb (SM-S911BZKCMEA) Black - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb (SM-S911BZKCMEA) Black - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb (SM-S911BZKCMEA) Black - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb (SM-S911BZKCMEA) Black - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb (SM-S911BZKCMEA) Black - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb (SM-S911BZKCMEA) Black - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb (SM-S911BZKCMEA) Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 587545
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфоны
Срок службы товара
2 года
Размеры в упаковке, см
16х9х3
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb

Ловите лучшие моменты дня и ночи. С Pro-Grade камерой, оснащенной датчиком высокого разрешения и интеллектуальными светопоглощающими пикселями, невероятный кадр может получиться в любое время суток. Приготовьтесь покорить всех невероятными ночными снимками! Усовершенствованный искусственный интеллект Ночного режима сохранит четкость каждой детали и сделает ваши фото и видео яркими и насыщенными даже при слабом освещении. Революционный чип и супермощный аккумулятор выводят гейминг и видеостриминг на совершенно новый уровень. Теперь вас ничто не остановит! Играйте или записывайте трансляции на открытом воздухе без бликов на экране. Функция адаптивной видимости подстроит оптимальные цвета и яркость для любого освещения. Адаптивная частота обновления 120 Гц обеспечит плавный скроллинг, а технология Eye Comfort Shield не даст вашим глазам устать, даже при просмотре в темноте. Перенесите свои приложения, фотографии, сообщения и другие файлы из любой ОС на новый смартфон в несколько кликов с приложением Smart Switch. Сделайте этот процесс еще проще с передачей по Wi-Fi или через быстрый вход в учетную запись Samsung Account.

Видео:

Видеообзор на Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb

Видеообзор Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb

 

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфоны
Срок службы товара
2 года
Описание
Ловите лучшие моменты дня и ночи. С Pro-Grade камерой, оснащенной датчиком высокого разрешения и интеллектуальными светопоглощающими пикселями, невероятный кадр может получиться в любое время суток. Приготовьтесь покорить всех невероятными ночными снимками! Усовершенствованный искусственный интеллект Ночного режима сохранит четкость каждой детали и сделает ваши фото и видео яркими и насыщенными даже при слабом освещении. Революционный чип и супермощный аккумулятор выводят гейминг и видеостриминг на совершенно новый уровень. Теперь вас ничто не остановит! Играйте или записывайте трансляции на открытом воздухе без бликов на экране. Функция адаптивной видимости подстроит оптимальные цвета и яркость для любого освещения. Адаптивная частота обновления 120 Гц обеспечит плавный скроллинг, а технология Eye Comfort Shield не даст вашим глазам устать, даже при просмотре в темноте. Перенесите свои приложения, фотографии, сообщения и другие файлы из любой ОС на новый смартфон в несколько кликов с приложением Smart Switch. Сделайте этот процесс еще проще с передачей по Wi-Fi или через быстрый вход в учетную запись Samsung Account.

Видео:

Видеообзор на Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb

Видеообзор Смартфон Samsung Galaxy S23 8/256Gb

 
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Отзывы


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