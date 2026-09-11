Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus Ratchet, 105 мм, 36 функций, кожаный чехол
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мультитулы
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
36
Наличие карабина
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 300 руб.
В наличии
Код товара: 586884
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
26 300 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мультитулы
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
36
Наличие карабина
нет
Размеры в упаковке, см
11х4х2
Вес, г.
210
Описание товара Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus Ratchet, 105 мм, 36 функций, кожаный чехол
Что может быть лучше мультитула? Это улучшенный мультитул. Ведь это инструмент, который одновременно является удобным, максимально функциональным и исключительно компактным. Оцените возможности обновленного Victorinox Swiss Tool Spirit X Plus Ratchet. Новая удобная комплектация и легкий, эргономичный и красивый многофункциональный инструмент.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Мультитулы
Материал рукояти
нержавеющая сталь
Количество функций
36
Наличие карабина
нет
Что может быть лучше мультитула? Это улучшенный мультитул. Ведь это инструмент, который одновременно является удобным, максимально функциональным и исключительно компактным. Оцените возможности обновленного Victorinox Swiss Tool Spirit X Plus Ratchet. Новая удобная комплектация и легкий, эргономичный и красивый многофункциональный инструмент.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, подарочные, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские
Мультитул Victorinox SwissTool Spirit X Plus Ratchet, 105 мм, 36 функций, кожаный чехол - по цене 26300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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