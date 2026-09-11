Кабель LANMASTER FTP, 4 пары, кат. 6, с перегородкой, 250Mhz, PE, внешний, с водоблок. слоем, 305 м (LAN-6EFTP-WP-OUT)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 586317
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабели, адаптеры, переходники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
9
Описание товара Кабель LANMASTER FTP, 4 пары, кат. 6, с перегородкой, 250Mhz, PE, внешний, с водоблок. слоем, 305 м (LAN-6EFTP-WP-OUT)
Кабель категории 6 для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 250 МГц. В конструкцию кабеля входит крестообразная перегородка, уменьшающая уровень перекрестных помех между парами. Использование оболочки из полиэтилена позволяет применять данный кабель для наружной прокладки между зданиями. Гидрофобный материал предназначен для предупреждения распространения влаги внутри кабеля.
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Кабель категории 6 для передачи цифровой и аналоговой информации на частотах до 250 МГц. В конструкцию кабеля входит крестообразная перегородка, уменьшающая уровень перекрестных помех между парами. Использование оболочки из полиэтилена позволяет применять данный кабель для наружной прокладки между зданиями. Гидрофобный материал предназначен для предупреждения распространения влаги внутри кабеля.
Кабель LANMASTER FTP, 4 пары, кат. 6, с перегородкой, 250Mhz, PE, внешний, с водоблок. слоем, 305 м (LAN-6EFTP-WP-OUT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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