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Серверная платформа Gigabyte R182-NA1 1U 1xLGA4189 DDR4x16 10x2.5" HS 2x1200W Redundant купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Серверная платформа Gigabyte R182-NA1 1U 1xLGA4189 DDR4x16 10x2.5" HS 2x1200W Redundant

Отзывы(0)
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Серверная платформа Gigabyte 1U R182-NA1 - фото 1
Серверная платформа Gigabyte 1U R182-NA1 - фото 2
Серверная платформа Gigabyte 1U R182-NA1 - фото 3
Серверная платформа Gigabyte 1U R182-NA1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Серверная платформа
  • Серверная платформа Gigabyte 1U R182-NA1 - фото 1
  • Серверная платформа Gigabyte 1U R182-NA1 - фото 2
  • Серверная платформа Gigabyte 1U R182-NA1 - фото 3
  • Серверная платформа Gigabyte 1U R182-NA1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
296 220 руб.  319 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586076
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Серверная платформа
Размеры в упаковке, м
1.2х0.8х0.3
Вес, кг.
30

Описание товара Серверная платформа Gigabyte R182-NA1 1U 1xLGA4189 DDR4x16 10x2.5" HS 2x1200W Redundant

Серверная платформа GIGABYTE R182-NA1 обеспечивает максимально возможную пропускную способность ввода-вывода, обеспечивает отличную производительность при анализе данных и работе с большими объемами информации.

Отзывы о товаре Серверная платформа Gigabyte R182-NA1 1U 1xLGA4189 DDR4x16 10x2.5" HS 2x1200W Redundant




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Серверная платформа
Описание
Серверная платформа GIGABYTE R182-NA1 обеспечивает максимально возможную пропускную способность ввода-вывода, обеспечивает отличную производительность при анализе данных и работе с большими объемами информации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Серверная платформа Gigabyte R182-NA1 1U 1xLGA4189 DDR4x16 10x2.5" HS 2x1200W Redundant - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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