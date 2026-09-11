Top.Mail.Ru
Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP300 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP300 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP300 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный - фото 1
Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP300 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный - фото 2
Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP300 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный - фото 3
Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP300 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный - фото 4
Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP300 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры для маркировки
  • Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP300 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный - фото 1
  • Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP300 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный - фото 2
  • Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP300 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный - фото 3
  • Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP300 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный - фото 4
  • Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP300 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 585440
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mertech
Тип товара
Принтеры для маркировки
Вид печати
термотрансферная
Источник питания
от сети
Комплектация
принтер, адаптер питания, инструкция, гарантийный талон, этикет-лента, лента Риббон
Максимальная ширина печати
106
Максимальное разрешение печати, dpi
300x203
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х12
Вес, кг.
3.65

Описание товара Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP300 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный

Принтер MERTECH TERRA NOVA TLP300 создан для термопечати этикеток и чеков. Он может печатать на бумажных, текстильных, синтетических лентах, на липких этикетках, на чековой термоленте и на ярлыках. Это модель с современным механизмом, улучшенной системной платой, практичным дизайном и компактными размерами. От модели TLP100 она отличается увеличенным объемом риббона (300 м вместо 100 м).



Смотрите также: термические


Теги товара: термотрансферные

Отзывы о товаре Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP300 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Mertech
Тип товара
Принтеры для маркировки
Вид печати
термотрансферная
Источник питания
от сети
Комплектация
принтер, адаптер питания, инструкция, гарантийный талон, этикет-лента, лента Риббон
Максимальная ширина печати
106
Максимальное разрешение печати, dpi
300x203
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер MERTECH TERRA NOVA TLP300 создан для термопечати этикеток и чеков. Он может печатать на бумажных, текстильных, синтетических лентах, на липких этикетках, на чековой термоленте и на ярлыках. Это модель с современным механизмом, улучшенной системной платой, практичным дизайном и компактными размерами. От модели TLP100 она отличается увеличенным объемом риббона (300 м вместо 100 м).


Смотрите также: термические


Теги товара: термотрансферные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP300 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...