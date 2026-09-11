Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP100 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP100 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный
Принтер этикеток Mercury TLP 100 – новый принтер серии Terra Nova способный осуществлять термо и термотрансферную печать на всех популярных материалах для печати: бумажные, текстильные и синтетические ленты, ярлыки, чековая термолента. В Terra Nova установлен самый современный механизм печати, расширенная интерфейсная плата и все это в новом практичном дизайне. Mercury TLP 100 отлично подойдет для использования в офисе, на складах, в магазинах розничной торговли, аптеках, сетевых магазинах и т. д. При всем при этом TLP 100 относится к классу настольных принтеров, за свои небольшие габариты. Принтер TLP 100 имеет размеры 240мм в длину, 198мм в ширину и 171мм в высоту. Скорость печати достигает 120мм/сек при разрешении печати в 203 dpi, с опциональной возможностью увеличения качества печати до 300 dpi.
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