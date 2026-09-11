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Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP100 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP100 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный

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Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP100 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный - фото 1
Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP100 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный - фото 2
Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP100 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный - фото 3
Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP100 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный - фото 4
Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP100 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный - фото 5
Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP100 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры для маркировки
  • Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP100 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный - фото 1
  • Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP100 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный - фото 2
  • Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP100 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный - фото 3
  • Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP100 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный - фото 4
  • Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP100 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный - фото 5
  • Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP100 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 585439
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Характеристики

Бренд
Mertech
Тип товара
Принтеры для маркировки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х12
Вес, кг.
2.9

Описание товара Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP100 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный

Принтер этикеток Mercury TLP 100 – новый принтер серии Terra Nova способный осуществлять термо и термотрансферную печать на всех популярных материалах для печати: бумажные, текстильные и синтетические ленты, ярлыки, чековая термолента. В Terra Nova установлен самый современный механизм печати, расширенная интерфейсная плата и все это в новом практичном дизайне. Mercury TLP 100 отлично подойдет для использования в офисе, на складах, в магазинах розничной торговли, аптеках, сетевых магазинах и т. д. При всем при этом TLP 100 относится к классу настольных принтеров, за свои небольшие габариты. Принтер TLP 100 имеет размеры 240мм в длину, 198мм в ширину и 171мм в высоту. Скорость печати достигает 120мм/сек при разрешении печати в 203 dpi, с опциональной возможностью увеличения качества печати до 300 dpi.

Отзывы о товаре Термопринтер для печати наклеек Mertech TLP100 TERRA NOVA 300DPI (для печ.накл.) стационарный черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Mertech
Тип товара
Принтеры для маркировки
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер этикеток Mercury TLP 100 – новый принтер серии Terra Nova способный осуществлять термо и термотрансферную печать на всех популярных материалах для печати: бумажные, текстильные и синтетические ленты, ярлыки, чековая термолента. В Terra Nova установлен самый современный механизм печати, расширенная интерфейсная плата и все это в новом практичном дизайне. Mercury TLP 100 отлично подойдет для использования в офисе, на складах, в магазинах розничной торговли, аптеках, сетевых магазинах и т. д. При всем при этом TLP 100 относится к классу настольных принтеров, за свои небольшие габариты. Принтер TLP 100 имеет размеры 240мм в длину, 198мм в ширину и 171мм в высоту. Скорость печати достигает 120мм/сек при разрешении печати в 203 dpi, с опциональной возможностью увеличения качества печати до 300 dpi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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