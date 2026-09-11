МФУ лазерный Xerox WorkCentre B225DNI (B225V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 585393
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Wi-Fi
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, предустановленный стартовый картридж на 700 страниц, руководство по установке, паспорт безопасности изделия, краткое руководство, кабель питания, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
34
Скорость цветной печати, стр/мин
7
Рекомендованный объем печати, стр/мес
30000
Габариты ШхГхВ, мм
415x352х360
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х46х43
Вес, кг.
14
Описание товара МФУ лазерный Xerox WorkCentre B225DNI (B225V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий
Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, с wifi
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Wi-Fi
Место использования
для офиса
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Наличие автоподатчика
да
Комплектация
МФУ, предустановленный стартовый картридж на 700 страниц, руководство по установке, паспорт безопасности изделия, краткое руководство, кабель питания, упаковка
Особенности
информативный жк-дисплей
Двусторонняя печать
есть
Скорость черно-белой печати, стр/мин
34
Скорость цветной печати, стр/мин
7
Развернуть
Рекомендованный объем печати, стр/мес
30000
Габариты ШхГхВ, мм
415x352х360
Страна производитель
Китай
Современное многофункциональное устройство сочетает в себе нужные для офисной и домашней работы функции и позволяет экономить место и средства, приобретая один прибор вместо нескольких. Имеет интуитивно-понятное управление.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, с wifi
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, с wifi
МФУ лазерный Xerox WorkCentre B225DNI (B225V_DNI) A4 Duplex Net WiFi белый/синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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