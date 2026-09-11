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Щипцы Hyundai H-HC1410 40Вт макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Щипцы Hyundai H-HC1410 40Вт макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое черный

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Щипцы Hyundai H-HC1410 40Вт макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 1
Щипцы Hyundai H-HC1410 40Вт макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 2
Щипцы Hyundai H-HC1410 40Вт макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 3
Щипцы Hyundai H-HC1410 40Вт макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 4
Щипцы Hyundai H-HC1410 40Вт макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 5
Щипцы Hyundai H-HC1410 40Вт макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 6
Щипцы Hyundai H-HC1410 40Вт макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 7
Щипцы Hyundai H-HC1410 40Вт макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 8
Щипцы Hyundai H-HC1410 40Вт макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 9
Щипцы Hyundai H-HC1410 40Вт макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Щипцы для завивки волос
  • Щипцы Hyundai H-HC1410 40Вт макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 1
  • Щипцы Hyundai H-HC1410 40Вт макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 2
  • Щипцы Hyundai H-HC1410 40Вт макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 3
  • Щипцы Hyundai H-HC1410 40Вт макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 4
  • Щипцы Hyundai H-HC1410 40Вт макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 5
  • Щипцы Hyundai H-HC1410 40Вт макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 6
  • Щипцы Hyundai H-HC1410 40Вт макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 7
  • Щипцы Hyundai H-HC1410 40Вт макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 8
  • Щипцы Hyundai H-HC1410 40Вт макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 9
  • Щипцы Hyundai H-HC1410 40Вт макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 582932
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х8х5
Вес, г.
458

Описание товара Щипцы Hyundai H-HC1410 40Вт макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое черный

Hyundai H-HC1410 – это современная плойка, имеющая эргономичную конусную форму. За счёт выбранного форм-фактора данная модель позволяет создать более естественные завитки и локоны. Они будут немного отличаться друг от друга по размеру и иметь естественный вид. Диаметр завивки прибора варьируется от 13 до 25 мм. Максимальная мощность плойки – 40 Ватт, которые могут разогреть её до 100 - 200 градусов. Для выбора подходящего конкретному типу волос температурного режима в приборе предусмотрено шесть вариантов нагрева. Это гарантирует максимально бережное отношению к любой шевелюре. Рабочая поверхность прибора покрыта сочетанием керамики и турмалина, что позволяет ему придавать блеск и гладкость локонам, а также равномерно и быстро нагреваться при включении. Рукоятка и наконечник устройства устойчивы к повышению температуры, так что обжечься о плойку при правильном обращении практически невозможно. Провод питания Hyundai H-HC1410 крепится к основанию за счёт эргономичной шарнирной конструкции. Благодаря этому прически можно делать под любым углом, а сам шнур защищён от истирания и преждевременного выхода из строя. На ручке данной модели располагается индикатор нагрева, простой двухпозиционный переключатель для включения и выключения, а также регулятор температуры. Разобраться с этими интуитивно понятными органами управления сможет даже человек, далекий от парикмахерского дела. Кроме того, для повышения безопасности плойка Hyundai H-HC1410 автоматически отключается через некоторое время.

Отзывы о товаре Щипцы Hyundai H-HC1410 40Вт макс.темп.:200С покрытие:керамико-турмалиновое черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Щипцы для завивки волос
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai H-HC1410 – это современная плойка, имеющая эргономичную конусную форму. За счёт выбранного форм-фактора данная модель позволяет создать более естественные завитки и локоны. Они будут немного отличаться друг от друга по размеру и иметь естественный вид. Диаметр завивки прибора варьируется от 13 до 25 мм. Максимальная мощность плойки – 40 Ватт, которые могут разогреть её до 100 - 200 градусов. Для выбора подходящего конкретному типу волос температурного режима в приборе предусмотрено шесть вариантов нагрева. Это гарантирует максимально бережное отношению к любой шевелюре. Рабочая поверхность прибора покрыта сочетанием керамики и турмалина, что позволяет ему придавать блеск и гладкость локонам, а также равномерно и быстро нагреваться при включении. Рукоятка и наконечник устройства устойчивы к повышению температуры, так что обжечься о плойку при правильном обращении практически невозможно. Провод питания Hyundai H-HC1410 крепится к основанию за счёт эргономичной шарнирной конструкции. Благодаря этому прически можно делать под любым углом, а сам шнур защищён от истирания и преждевременного выхода из строя. На ручке данной модели располагается индикатор нагрева, простой двухпозиционный переключатель для включения и выключения, а также регулятор температуры. Разобраться с этими интуитивно понятными органами управления сможет даже человек, далекий от парикмахерского дела. Кроме того, для повышения безопасности плойка Hyundai H-HC1410 автоматически отключается через некоторое время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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