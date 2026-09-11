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Портативная акустика Supra SMB-790 черный 65Вт FM USB BT micro SD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Supra SMB-790 черный 65Вт FM USB BT micro SD

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Портативная акустика Supra SMB-790 черный 65Вт FM USB BT micro SD - фото 1
Портативная акустика Supra SMB-790 черный 65Вт FM USB BT micro SD - фото 2
Портативная акустика Supra SMB-790 черный 65Вт FM USB BT micro SD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
65
  • Портативная акустика Supra SMB-790 черный 65Вт FM USB BT micro SD - фото 1
  • Портативная акустика Supra SMB-790 черный 65Вт FM USB BT micro SD - фото 2
  • Портативная акустика Supra SMB-790 черный 65Вт FM USB BT micro SD - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 582203
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
FM-радио, подсветка
Мощность, Вт
65
Габаритные размеры
285х700х265
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х5
Вес, кг.
5.2

Описание товара Портативная акустика Supra SMB-790 черный 65Вт FM USB BT micro SD

Портативная аудиосистема с различными способами воспроизведения музыки, караоке, подсветкой и пультом управления в комплекте.

Отзывы о товаре Портативная акустика Supra SMB-790 черный 65Вт FM USB BT micro SD




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
FM-радио, подсветка
Мощность, Вт
65
Габаритные размеры
285х700х265
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная аудиосистема с различными способами воспроизведения музыки, караоке, подсветкой и пультом управления в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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