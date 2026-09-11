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Характеристики
Тип товара
Фотофоны
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 581457
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Описание товара Фон бумажный LL LP9065 Paper 2.75 x 11м Regal Blue
Классический бумажный фон премиум класса. Фон одноразового применения без заломов идеально подойдет для студии. Бумажный фотофон от Raylab — прекрасный вариант для создания нужной студийной обстановки. Благодаря равномерному цвету, высокой плотности, свойствам материала и оптимальному размеру полотна этот фон станет незаменимым атрибутом для создания красивых портретов, кадров предметного жанра и съемки в полный рост. Бумажный фон от Рейлаб лучше других подойдет для выстраивания нужной схемы освещения. Все потому, что полотно практически не имеет видимой текстуры — это способствует равномерному распределению света и отсутствию паразитных бликов, недопустимых в студийной работе. При этом, бумага имеет одинаковый цвет по всей площади, что исключает появление ложных светотеневых переходов. Примененный материал отличается плотностью и упругостью. В работе это позволяет исключить появление заломов, а также сделать все переходы (между элементами фоновой обстановки или стеной и полом) максимально плавными и незаметными на снимках. Плотность фирменного полотна равна 180г/см2. Это делает фотофон достаточно надежным и гарантирует, что во время съемочного процесса на нем не появятся разрывы и потертости.
Классический бумажный фон премиум класса. Фон одноразового применения без заломов идеально подойдет для студии. Бумажный фотофон от Raylab — прекрасный вариант для создания нужной студийной обстановки. Благодаря равномерному цвету, высокой плотности, свойствам материала и оптимальному размеру полотна этот фон станет незаменимым атрибутом для создания красивых портретов, кадров предметного жанра и съемки в полный рост. Бумажный фон от Рейлаб лучше других подойдет для выстраивания нужной схемы освещения. Все потому, что полотно практически не имеет видимой текстуры — это способствует равномерному распределению света и отсутствию паразитных бликов, недопустимых в студийной работе. При этом, бумага имеет одинаковый цвет по всей площади, что исключает появление ложных светотеневых переходов. Примененный материал отличается плотностью и упругостью. В работе это позволяет исключить появление заломов, а также сделать все переходы (между элементами фоновой обстановки или стеной и полом) максимально плавными и незаметными на снимках. Плотность фирменного полотна равна 180г/см2. Это делает фотофон достаточно надежным и гарантирует, что во время съемочного процесса на нем не появятся разрывы и потертости.
Фон бумажный LL LP9065 Paper 2.75 x 11м Regal Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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