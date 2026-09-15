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Накопитель HDD Seagate 600GB SAS 15000rpm 128MB 2.5" ST600MM0009 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Накопитель HDD Seagate 600GB SAS 15000rpm 128MB 2.5" ST600MM0009

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Жесткий диск HDD Seagat Enterprise Performance 600GB SAS 128MB 10000RPM (ST600MM0009) - фото 1
Жесткий диск HDD Seagat Enterprise Performance 600GB SAS 128MB 10000RPM (ST600MM0009) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
128
Скорость вращения
10000 об/мин
Интерфейс
SAS
  • Жесткий диск HDD Seagat Enterprise Performance 600GB SAS 128MB 10000RPM (ST600MM0009) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Seagat Enterprise Performance 600GB SAS 128MB 10000RPM (ST600MM0009) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 020 руб. 
Начислим 177 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 580995
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Накопитель HDD Seagate 600GB SAS 15000rpm 128MB 2.5" ST600MM0009
11 020 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Объем накопителя
600
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
128
Скорость вращения
10000 об/мин
Интерфейс
SAS
Время наработки на отказ, час
2000000
Габариты (ШxВxГ), мм
70 x 15 x 100
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
180

Описание товара Накопитель HDD Seagate 600GB SAS 15000rpm 128MB 2.5" ST600MM0009

Жесткий диск SAS от Seagate с моделью ST600MM0009 - это надежное и высокопроизводительное решение для хранения данных.

Отзывы о товаре Накопитель HDD Seagate 600GB SAS 15000rpm 128MB 2.5" ST600MM0009




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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Объем накопителя
600
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
128
Скорость вращения
10000 об/мин
Интерфейс
SAS
Время наработки на отказ, час
2000000
Габариты (ШxВxГ), мм
70 x 15 x 100
Описание
Жесткий диск SAS от Seagate с моделью ST600MM0009 - это надежное и высокопроизводительное решение для хранения данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель HDD Seagate 600GB SAS 15000rpm 128MB 2.5" ST600MM0009 - по цене 11020 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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