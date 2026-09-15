Накопитель HDD Seagate 600GB SAS 15000rpm 128MB 2.5" ST600MM0009
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
128
Скорость вращения
10000 об/мин
Интерфейс
SAS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 020 руб.
В наличии
Код товара: 580995
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 020 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Объем накопителя
600
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
128
Скорость вращения
10000 об/мин
Интерфейс
SAS
Время наработки на отказ, час
2000000
Габариты (ШxВxГ), мм
70 x 15 x 100
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
180
Описание товара Накопитель HDD Seagate 600GB SAS 15000rpm 128MB 2.5" ST600MM0009
Жесткий диск SAS от Seagate с моделью ST600MM0009 - это надежное и высокопроизводительное решение для хранения данных.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Объем накопителя
600
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
128
Скорость вращения
10000 об/мин
Интерфейс
SAS
Время наработки на отказ, час
2000000
Габариты (ШxВxГ), мм
70 x 15 x 100
Жесткий диск SAS от Seagate с моделью ST600MM0009 - это надежное и высокопроизводительное решение для хранения данных.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Накопитель HDD Seagate 600GB SAS 15000rpm 128MB 2.5" ST600MM0009 - по цене 11020 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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