Санки надувные "Ватрушка" D-0,9 м (с рисунком) с молнией
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ватрушки (тюбинги)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%1 270 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 580005
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ватрушки (тюбинги)
Диаметр тюбинга
90
Камера в комплекте
да
Количество ручек
2
Материал корпуса
ПВХ
Особенности конструкции
буксировочный трос
Цвет
Цвет изделия в ассортименте и может отличаться от представленного на фото, без возможности выбора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х34х10
Вес, кг.
1.75
Описание товара Санки надувные "Ватрушка" D-0,9 м (с рисунком) с молнией
Ватрушка изготовлена из качественных прочных материалов, отличается надежностью и безопасностью.
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Бренд
Тип товара
Ватрушки (тюбинги)
Диаметр тюбинга
90
Камера в комплекте
да
Количество ручек
2
Материал корпуса
ПВХ
Особенности конструкции
буксировочный трос
Цвет
Цвет изделия в ассортименте и может отличаться от представленного на фото, без возможности выбора
Страна производитель
Китай
Ватрушка изготовлена из качественных прочных материалов, отличается надежностью и безопасностью.
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
Смотрите также: Санки, Снегокаты, Тюбинги и ледянки
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественная ватрушку, расцветка класс! Ребенок счастлив. Камера в комплекте шла дырявая., сначала хотел снизить оценку, но потом подумал, что при чем тут сама ватрушку. Поставил другую камеру и было счастье!
Достоинства:
Комментарий:
Красивая, прочная ватрушка,удобная,расцветка как на фото. Покупали по скидке. очень довольны покупкой. Советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
отличная ватрушка! всё целое! не спускает! дети счастливы)))
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошая .и размер большой.ребенок целый день катался сегодня .класс!рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличная ватрушка, пришла даже раньше. Уже успели покататься сами и покатать внука! Огромное спасибо продавцу! К покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Приобрели ватрушку диаметром 100см, камера внутри оказалась 50 см, не надувается, воздух не держит.
Достоинства:
Комментарий:
хороший тюбинг, но по ощущениям он не 100 см в накаченом состоянии, а меньше. А так все сделано качественно.
Достоинства:
Комментарий:
5 с минусом так как нипель спускает .А так тюбинг хороший
Достоинства:
Комментарий:
дети очень довольны и я сам даже в этом году показался
Достоинства:
Комментарий:
Сама плюха отлично выглядит,но камера внутри сдувается на второй день после надувания. Разочарование надо все время качать.
Достоинства:
Комментарий:
Ватрушки хорошая. Но после 5 прогулок, лопнула шина. Это очень не приятно
Достоинства:
Комментарий:
Ватрушкой доволен,всё устраивает.На вид качественная,скользит хорошо)
Достоинства:
Комментарий:
Ватрушка супер,качество очень хорошее ,верх -ткань непромокаемая,низ-скользкая как клеёнка,такую специально искал.Камера R14 в самый раз.Накачал ножным насосом без проблем. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала две плюшки. Одна пришла норм, вторую вечером накачали-утром сдулась,пропускает золотник
Достоинства:
Комментарий:
пошив качественный. расцветка понравилась. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
чехол на ватрушке без нареканий,но камера оказалась дырявой,пришлось клеить
Достоинства:
Комментарий:
ватрушка качественная,прошита ровничком ,сын доволен,доставка в срок
Достоинства:
Комментарий:
Хороший тюбинг. Покатался ребенок в удовольствие. Качество понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая плюшка советую. камера кажется маленькой но не бойтесь Качайте ее больше пока не примет нужную форму. не лопнет .
Достоинства:
Комментарий:
В целом нормально. Но: - ниппель пришлось заменить; - лямку пришлось прошивать более прочными нитками.
Достоинства:
Комментарий:
Идеально, хороший прочный чехол, идеальный размер.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая ватрушка,эксперимент положите 2 ватрушки друг на друга и сядте вместе другом
Достоинства:
Комментарий:
лучшая пакупка зимой 25го , не разу не надули ,снега нет :((((((
Достоинства:
Комментарий:
качество не очень рвется верхняя часть после нескольких раз
Достоинства:
Комментарий:
тюбинг отличный... одна проблема снега нету. покатались дети пару раз всего-то.
Достоинства:
Комментарий:
при накачивании лопнула камера,хотя не была перекачена,обидненько
Достоинства:
Комментарий:
пришла целая,не спускает,единственный недостаток,сидушку бы поглубже
Санки надувные "Ватрушка" D-0,9 м (с рисунком) с молнией - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Санки надувные "Ватрушка" D-0,9 м (с рисунком) с молнией
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественная ватрушку, расцветка класс! Ребенок счастлив. Камера в комплекте шла дырявая., сначала хотел снизить оценку, но потом подумал, что при чем тут сама ватрушку. Поставил другую камеру и было счастье!
Достоинства:
Комментарий:
Красивая, прочная ватрушка,удобная,расцветка как на фото. Покупали по скидке. очень довольны покупкой. Советую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
отличная ватрушка! всё целое! не спускает! дети счастливы)))
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошая .и размер большой.ребенок целый день катался сегодня .класс!рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличная ватрушка, пришла даже раньше. Уже успели покататься сами и покатать внука! Огромное спасибо продавцу! К покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Приобрели ватрушку диаметром 100см, камера внутри оказалась 50 см, не надувается, воздух не держит.
Достоинства:
Комментарий:
хороший тюбинг, но по ощущениям он не 100 см в накаченом состоянии, а меньше. А так все сделано качественно.
Достоинства:
Комментарий:
5 с минусом так как нипель спускает .А так тюбинг хороший
Достоинства:
Комментарий:
дети очень довольны и я сам даже в этом году показался
Достоинства:
Комментарий:
Сама плюха отлично выглядит,но камера внутри сдувается на второй день после надувания. Разочарование надо все время качать.
Достоинства:
Комментарий:
Ватрушки хорошая. Но после 5 прогулок, лопнула шина. Это очень не приятно
Достоинства:
Комментарий:
Ватрушкой доволен,всё устраивает.На вид качественная,скользит хорошо)
Достоинства:
Комментарий:
Ватрушка супер,качество очень хорошее ,верх -ткань непромокаемая,низ-скользкая как клеёнка,такую специально искал.Камера R14 в самый раз.Накачал ножным насосом без проблем. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Заказывала две плюшки. Одна пришла норм, вторую вечером накачали-утром сдулась,пропускает золотник
Достоинства:
Комментарий:
пошив качественный. расцветка понравилась. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
чехол на ватрушке без нареканий,но камера оказалась дырявой,пришлось клеить
Достоинства:
Комментарий:
ватрушка качественная,прошита ровничком ,сын доволен,доставка в срок
Достоинства:
Комментарий:
Хороший тюбинг. Покатался ребенок в удовольствие. Качество понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая плюшка советую. камера кажется маленькой но не бойтесь Качайте ее больше пока не примет нужную форму. не лопнет .
Достоинства:
Комментарий:
В целом нормально. Но: - ниппель пришлось заменить; - лямку пришлось прошивать более прочными нитками.
Достоинства:
Комментарий:
Идеально, хороший прочный чехол, идеальный размер.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая ватрушка,эксперимент положите 2 ватрушки друг на друга и сядте вместе другом
Достоинства:
Комментарий:
лучшая пакупка зимой 25го , не разу не надули ,снега нет :((((((
Достоинства:
Комментарий:
качество не очень рвется верхняя часть после нескольких раз
Достоинства:
Комментарий:
тюбинг отличный... одна проблема снега нету. покатались дети пару раз всего-то.
Достоинства:
Комментарий:
при накачивании лопнула камера,хотя не была перекачена,обидненько
Достоинства:
Комментарий:
пришла целая,не спускает,единственный недостаток,сидушку бы поглубже