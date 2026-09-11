Wi-Fi роутер D-Link DIR-X1860 (DIR-X1860/RU/R1A)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Маршрутизатор
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1800 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 579248
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1800
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1800 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Есть
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Маршрутизатор DIR-X1860, Адаптер питания постоянного тока 12В/1А, Ethernet-кабель, Документ «Краткое руководство по установке» (буклет).
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х6
Вес, г.
650
Описание товара Wi-Fi роутер D-Link DIR-X1860 (DIR-X1860/RU/R1A)
Маршрутизатор D-Link AX1800 Wi-Fi 6 Router, 1000Base-T WAN, 3x1000Base-T LAN, 4x5dBi external antennas
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Маршрутизатор
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1800
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1800 Мбит/с
Безопасность
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
3
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
Есть
Поддержка MESH
нет
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
Маршрутизатор DIR-X1860, Адаптер питания постоянного тока 12В/1А, Ethernet-кабель, Документ «Краткое руководство по установке» (буклет).
Количество юнитов в комплекте
1
Страна производитель
Китай
Маршрутизатор D-Link AX1800 Wi-Fi 6 Router, 1000Base-T WAN, 3x1000Base-T LAN, 4x5dBi external antennas
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Mesh роутеры, TP-Link Archer
Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
Wi-Fi роутер D-Link DIR-X1860 (DIR-X1860/RU/R1A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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