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Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
3 560 руб.
7 599
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577885
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Описание товара Машинка Автовоз MACK 1:26 на РУ (свет,звук) в коробке
Игрушка от бренда Double Egle Автовоз MACK E583-003 несомненно понравится вашему ребенку. Автовоз Mack Car Transporter с 2 автомобилями, E583-003 производства известного на рынке игрушек производителя Double Eagle максимально приближен к внешнему виду реальных автомобилей, включая мельчайшие детали, и представлена в мас шт.абе 1:26. Тягач движется во всех направлениях. При движении светятся фары. Транспортировочная рама присоединяется по принципу седельного тягача, её можно отсоединить и поставить отдельно. Двухуровневая конструкция транспортировочной рамы, имитирующая транспортную функцию каретки. Верхнюю раму можно опускать / поднимать вручную, заднюю пластину нижней рамы можно опускать / задвигать вручную. В комплект также включены две мини-машинки, чтобы играть было веселее.
Игрушка от бренда Double Egle Автовоз MACK E583-003 несомненно понравится вашему ребенку. Автовоз Mack Car Transporter с 2 автомобилями, E583-003 производства известного на рынке игрушек производителя Double Eagle максимально приближен к внешнему виду реальных автомобилей, включая мельчайшие детали, и представлена в мас шт.абе 1:26. Тягач движется во всех направлениях. При движении светятся фары. Транспортировочная рама присоединяется по принципу седельного тягача, её можно отсоединить и поставить отдельно. Двухуровневая конструкция транспортировочной рамы, имитирующая транспортную функцию каретки. Верхнюю раму можно опускать / поднимать вручную, заднюю пластину нижней рамы можно опускать / задвигать вручную. В комплект также включены две мини-машинки, чтобы играть было веселее.
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