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Вентилятор для корпуса ExeGate EX08025SM 80x80x25 мм (EX283381RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса ExeGate EX08025SM 80x80x25 мм (EX283381RUS)

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Вентилятор для корпуса ExeGate EX08025SM 80x80x25 мм (EX283381RUS) - фото 1
Вентилятор для корпуса ExeGate EX08025SM 80x80x25 мм (EX283381RUS) - фото 2
Вентилятор для корпуса ExeGate EX08025SM 80x80x25 мм (EX283381RUS) - фото 3
Вентилятор для корпуса ExeGate EX08025SM 80x80x25 мм (EX283381RUS) - фото 4
Вентилятор для корпуса ExeGate EX08025SM 80x80x25 мм (EX283381RUS) - фото 5
Вентилятор для корпуса ExeGate EX08025SM 80x80x25 мм (EX283381RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса ExeGate EX08025SM 80x80x25 мм (EX283381RUS) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса ExeGate EX08025SM 80x80x25 мм (EX283381RUS) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса ExeGate EX08025SM 80x80x25 мм (EX283381RUS) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса ExeGate EX08025SM 80x80x25 мм (EX283381RUS) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса ExeGate EX08025SM 80x80x25 мм (EX283381RUS) - фото 5
  • Вентилятор для корпуса ExeGate EX08025SM 80x80x25 мм (EX283381RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
350 руб.  550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577601
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
8х8х3
Вес, г.
200

Описание товара Вентилятор для корпуса ExeGate EX08025SM 80x80x25 мм (EX283381RUS)

Вентилятор ExeGate EX08025SM [EX283381RUS] с размерами 80x80 мм и толщиной 25 мм предназначен для отведения тепла от компонентов системного блока. Крыльчатка с лопастями вращается при постоянной скорости 2200 об/мин и формирует интенсивный воздушный поток с показателем 39 CFM. Подшипник скольжения гарантирует бесперебойное функционирование вентилятора ExeGate EX08025SM [EX283381RUS] и низкий уровень шума в пределах 25 дБ. Для подключения к системе предусмотрены провода с разъемом питания Molex. В комплекте поставляются крепежные элементы для монтажа вентилятора.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса ExeGate EX08025SM 80x80x25 мм (EX283381RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
Вентилятор ExeGate EX08025SM [EX283381RUS] с размерами 80x80 мм и толщиной 25 мм предназначен для отведения тепла от компонентов системного блока. Крыльчатка с лопастями вращается при постоянной скорости 2200 об/мин и формирует интенсивный воздушный поток с показателем 39 CFM. Подшипник скольжения гарантирует бесперебойное функционирование вентилятора ExeGate EX08025SM [EX283381RUS] и низкий уровень шума в пределах 25 дБ. Для подключения к системе предусмотрены провода с разъемом питания Molex. В комплекте поставляются крепежные элементы для монтажа вентилятора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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