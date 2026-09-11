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Вентилятор для корпуса Exegate 8025M12H 80x25mm 2200 rpm 3pin (EX253948RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор для корпуса Exegate 8025M12H 80x25mm 2200 rpm 3pin (EX253948RUS)

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Вентилятор для корпуса Exegate 8025M12H 80x25mm 2200 rpm 3pin (EX253948RUS) - фото 1
Вентилятор для корпуса Exegate 8025M12H 80x25mm 2200 rpm 3pin (EX253948RUS) - фото 2
Вентилятор для корпуса Exegate 8025M12H 80x25mm 2200 rpm 3pin (EX253948RUS) - фото 3
Вентилятор для корпуса Exegate 8025M12H 80x25mm 2200 rpm 3pin (EX253948RUS) - фото 4
Вентилятор для корпуса Exegate 8025M12H 80x25mm 2200 rpm 3pin (EX253948RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
  • Вентилятор для корпуса Exegate 8025M12H 80x25mm 2200 rpm 3pin (EX253948RUS) - фото 1
  • Вентилятор для корпуса Exegate 8025M12H 80x25mm 2200 rpm 3pin (EX253948RUS) - фото 2
  • Вентилятор для корпуса Exegate 8025M12H 80x25mm 2200 rpm 3pin (EX253948RUS) - фото 3
  • Вентилятор для корпуса Exegate 8025M12H 80x25mm 2200 rpm 3pin (EX253948RUS) - фото 4
  • Вентилятор для корпуса Exegate 8025M12H 80x25mm 2200 rpm 3pin (EX253948RUS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
350 руб.  380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577598
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Размеры в упаковке, см
15х7х5
Вес, г.
60

Описание товара Вентилятор для корпуса Exegate 8025M12H 80x25mm 2200 rpm 3pin (EX253948RUS)

ExeGate ExtraPower EP08025H3P - 80-мм вентилятор для корпуса с фиксированной скоростью вращения 2200 оборотов в минуту, гидродинамическим подшипником и максимальным уровнем шума 24 дБ.

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса Exegate 8025M12H 80x25mm 2200 rpm 3pin (EX253948RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Описание
ExeGate ExtraPower EP08025H3P - 80-мм вентилятор для корпуса с фиксированной скоростью вращения 2200 оборотов в минуту, гидродинамическим подшипником и максимальным уровнем шума 24 дБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор для корпуса Exegate 8025M12H 80x25mm 2200 rpm 3pin (EX253948RUS) - купить по цене 350 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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