Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ с двухкомпонентной ручкой, ворс 18мм, Matrix (80656)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
бытовой
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
В наличии
Код товара: 577401
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Характеристики
Бренд
Matrix
Класс товара
бытовой
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
шероховатая
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
31х30х7
Вес, кг.
1
Описание товара Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ с двухкомпонентной ручкой, ворс 18мм, Matrix (80656)
Синтетический валик Matrix 80656 для фасадных работ шириной 250 мм с двухкомпонентной ручкой диаметром 6 мм, полиакриловым ворсом 18 мм, диаметром ролика 48 мм, предназначен для окрашивания рельефных и грубых поверхностей. Ворс из полиакрила подходит для ЛКМ на водной основе и красок с низким содержанием растворителей.
Преимущества
- Шубка из полиакрила хорошо держит форму, обладает устойчивостью к износу и разрывным нагрузкам, это обеспечивает высокое качество окраса.
- Широкий ролик 250 мм с длинным ворсом быстро справляется с окрашиванием фасадов, ускоряя рабочий процесс.
- Двухкомпонентная ручка обеспечивает надежный хват — мастер не устанет даже при долгой работе.
- Быстросъемная конструкция позволяет чистить валик без ручки и облегчает замену на новый.
- За счет свободного вращения валик обеспечивает максимальную отдачу краски на обрабатываемую поверхность.
- Термически приклеенная шубка защищена от растягивания, не отслаивается от ролика даже при многократном использовании.
- На шубке нет швов, а по бокам она обработана, поэтому на фасаде не останутся разводы и полосы.
- Оцинкованный бюгель продлевает срок службы инструмента благодаря высокой антикоррозионной стойкости.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Matrix
Класс товара
бытовой
Тип валика
валик с ручкой
Комплектация
Валик с ручкой - 1 штВ сборе - 1 шт
Материал валика
полиакрил
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
18
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
6
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Развернуть
Структура обрабатываемой поверхности
шероховатая
Страна производитель
Россия
Синтетический валик Matrix 80656 для фасадных работ шириной 250 мм с двухкомпонентной ручкой диаметром 6 мм, полиакриловым ворсом 18 мм, диаметром ролика 48 мм, предназначен для окрашивания рельефных и грубых поверхностей. Ворс из полиакрила подходит для ЛКМ на водной основе и красок с низким содержанием растворителей.
Преимущества
- Шубка из полиакрила хорошо держит форму, обладает устойчивостью к износу и разрывным нагрузкам, это обеспечивает высокое качество окраса.
- Широкий ролик 250 мм с длинным ворсом быстро справляется с окрашиванием фасадов, ускоряя рабочий процесс.
- Двухкомпонентная ручка обеспечивает надежный хват — мастер не устанет даже при долгой работе.
- Быстросъемная конструкция позволяет чистить валик без ручки и облегчает замену на новый.
- За счет свободного вращения валик обеспечивает максимальную отдачу краски на обрабатываемую поверхность.
- Термически приклеенная шубка защищена от растягивания, не отслаивается от ролика даже при многократном использовании.
- На шубке нет швов, а по бокам она обработана, поэтому на фасаде не останутся разводы и полосы.
- Оцинкованный бюгель продлевает срок службы инструмента благодаря высокой антикоррозионной стойкости.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Валик в сборе ПОЛИАКРИЛ для фасадных работ с двухкомпонентной ручкой, ворс 18мм, Matrix (80656) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 360 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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