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Валик в сборе МИКРОФИБРА, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80773) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Валик в сборе МИКРОФИБРА, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80773)

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Валик в сборе МИКРОФИБРА, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80773) - фото 1
Валик в сборе МИКРОФИБРА, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80773) - фото 2
Валик в сборе МИКРОФИБРА, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80773) - фото 3
Валик в сборе МИКРОФИБРА, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80773) - фото 4
Валик в сборе МИКРОФИБРА, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80773) - фото 5
Валик в сборе МИКРОФИБРА, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80773) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Класс товара
полупрофессиональный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Материал валика
микроволокно
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
  • Валик в сборе МИКРОФИБРА, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80773) - фото 1
  • Валик в сборе МИКРОФИБРА, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80773) - фото 2
  • Валик в сборе МИКРОФИБРА, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80773) - фото 3
  • Валик в сборе МИКРОФИБРА, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80773) - фото 4
  • Валик в сборе МИКРОФИБРА, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80773) - фото 5
  • Валик в сборе МИКРОФИБРА, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80773) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 577400
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Валик в сборе МИКРОФИБРА, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80773)
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 шт
Материал валика
микроволокно
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
31х26х5
Вес, кг.
1

Описание товара Валик в сборе МИКРОФИБРА, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80773)

Валик Matrix «МИКРОФИБРА» 80773, 250 х 48 мм, с ворсом 12 мм из полиэстера и бюгелем 8 мм, используется для проведения подготовительных и малярных работ по дереву, стенам, потолкам. Он подходит для нанесения невязких материалов: пропиток, грунтовок, лазури, дисперсионных красок, антисептиков и др. Шубка с ворсом длиной 12 мм оптимальна для большинства поверхностей, в том числе шероховатых.

Преимущества

  • Высокое качество окрашивания — бесшовная шубка с остриженными краями не оставляет следов, хорошо впитывает и переносит краску, а благодаря свободно вращающемуся ролику валик максимально отдает ЛКМ на поверхность.
  • Быстросъемное крепление — бюгель можно использовать с разными типами валиков, которые легко снимаются для очистки и замены.
  • Прочность и долговечность — шубка приклеена на ролик с использованием технологии Termofusion, а бюгель оцинкован для предотвращения коррозии.
  • Быстрое окрашивание больших поверхностей — валик имеет ширину 250 мм и диаметр 48 мм.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Валик в сборе МИКРОФИБРА, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80773)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Класс товара
полупрофессиональный
Тип валика
малярный
Назначение
для внутренних и наружных работ
Комплектация
Валик с ручкой - 1 шт
Материал валика
микроволокно
Материал рукоятки
пластик
Высота ворса, мм
12
Диаметр валика, мм
48
Диаметр бюгеля, мм
8
Длина валика, мм
250
Развернуть
Способ крепления
быстросъемный
Структура обрабатываемой поверхности
средне-гладкая
Страна производитель
Россия
Описание

Валик Matrix «МИКРОФИБРА» 80773, 250 х 48 мм, с ворсом 12 мм из полиэстера и бюгелем 8 мм, используется для проведения подготовительных и малярных работ по дереву, стенам, потолкам. Он подходит для нанесения невязких материалов: пропиток, грунтовок, лазури, дисперсионных красок, антисептиков и др. Шубка с ворсом длиной 12 мм оптимальна для большинства поверхностей, в том числе шероховатых.

Преимущества

  • Высокое качество окрашивания — бесшовная шубка с остриженными краями не оставляет следов, хорошо впитывает и переносит краску, а благодаря свободно вращающемуся ролику валик максимально отдает ЛКМ на поверхность.
  • Быстросъемное крепление — бюгель можно использовать с разными типами валиков, которые легко снимаются для очистки и замены.
  • Прочность и долговечность — шубка приклеена на ролик с использованием технологии Termofusion, а бюгель оцинкован для предотвращения коррозии.
  • Быстрое окрашивание больших поверхностей — валик имеет ширину 250 мм и диаметр 48 мм.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Валик в сборе МИКРОФИБРА, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80773) - стоимость товара 400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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