Валик в сборе МИКРОФИБРА, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80773)
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Характеристики
Описание товара Валик в сборе МИКРОФИБРА, 250мм, ворс 12мм, D 48мм, D ручки 8мм Matrix (80773)
Валик Matrix «МИКРОФИБРА» 80773, 250 х 48 мм, с ворсом 12 мм из полиэстера и бюгелем 8 мм, используется для проведения подготовительных и малярных работ по дереву, стенам, потолкам. Он подходит для нанесения невязких материалов: пропиток, грунтовок, лазури, дисперсионных красок, антисептиков и др. Шубка с ворсом длиной 12 мм оптимальна для большинства поверхностей, в том числе шероховатых.
Преимущества
- Высокое качество окрашивания — бесшовная шубка с остриженными краями не оставляет следов, хорошо впитывает и переносит краску, а благодаря свободно вращающемуся ролику валик максимально отдает ЛКМ на поверхность.
- Быстросъемное крепление — бюгель можно использовать с разными типами валиков, которые легко снимаются для очистки и замены.
- Прочность и долговечность — шубка приклеена на ролик с использованием технологии Termofusion, а бюгель оцинкован для предотвращения коррозии.
- Быстрое окрашивание больших поверхностей — валик имеет ширину 250 мм и диаметр 48 мм.
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Валик Matrix «МИКРОФИБРА» 80773, 250 х 48 мм, с ворсом 12 мм из полиэстера и бюгелем 8 мм, используется для проведения подготовительных и малярных работ по дереву, стенам, потолкам. Он подходит для нанесения невязких материалов: пропиток, грунтовок, лазури, дисперсионных красок, антисептиков и др. Шубка с ворсом длиной 12 мм оптимальна для большинства поверхностей, в том числе шероховатых.
Преимущества
- Высокое качество окрашивания — бесшовная шубка с остриженными краями не оставляет следов, хорошо впитывает и переносит краску, а благодаря свободно вращающемуся ролику валик максимально отдает ЛКМ на поверхность.
- Быстросъемное крепление — бюгель можно использовать с разными типами валиков, которые легко снимаются для очистки и замены.
- Прочность и долговечность — шубка приклеена на ролик с использованием технологии Termofusion, а бюгель оцинкован для предотвращения коррозии.
- Быстрое окрашивание больших поверхностей — валик имеет ширину 250 мм и диаметр 48 мм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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