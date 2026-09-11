Валик "ВЕЛЮР" с ручкой, 100мм, ворс 5мм, D 36мм, D ручки - 6мм Россия Сибртех (80132)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%110 руб. 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577397
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Размеры в упаковке, см
26х11х4
Вес, кг.
1
Описание товара Валик "ВЕЛЮР" с ручкой, 100мм, ворс 5мм, D 36мм, D ручки - 6мм Россия Сибртех (80132)
Валик "ВЕЛЮР" с ручкой, 100мм, ворс 5мм, D 36мм, D ручки - 6мм Россия Сибртех (80132)
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 110 руб.28 руб. в СплитВалик "ПОРОЛОН" с ручкой СИБРТЕХ 80104, 250 мм, D - 48 мм, диаме...
-
В наличииЦена 120 руб.30 руб. в СплитВалик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80895, 250 мм, диаметр 36 мм, ворс 9...
-
В наличииЦена 120 руб.30 руб. в СплитВалик сменный МИКРОФИБРА MATRIX 80775, 180 мм, диаметр 48 мм, во...
-
В наличииЦена 120 руб.30 руб. в СплитВалик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80657, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс...
-
В наличииЦена 120 руб.30 руб. в СплитВалик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80622, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 9...
-
В наличииЦена 120 руб.30 руб. в СплитВалик "Лаки" СИБРТЕХ 80242, 180 мм, ворс 5 мм, D - 36 мм, диамет...
-
В наличииЦена 130 руб.33 руб. в СплитВалик сменный НЕЙЛОН MATRIX 80624, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 1...
-
В наличииЦена 130 руб.33 руб. в СплитВалик в сборе ГРЕЙТЕКС MATRIX 80882, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс...
-
В наличииЦена 130 руб.33 руб. в СплитВалик сменный "Лаки" СИБРТЕХ 80181, 250 мм, ворс 5 мм, D - 48 мм...
-
В наличииЦена 140 руб.35 руб. в СплитВалик в сборе НЕЙЛОН MATRIX 80884, 180 мм, диаметр 36 мм, ворс 9...
-
В наличииЦена 140 руб.35 руб. в СплитВалик сменный ГРЕЙТЕКС MATRIX 80741, 250 мм, диаметр 48 мм, ворс...
-
В наличииЦена 140 руб.35 руб. в СплитВалик сменный ВЕЛЮР MATRIX 80780, 180 мм, диаметр 48 мм, ворс 4 ...
Бренд
СИБРТЕХ
Валик "ВЕЛЮР" с ручкой, 100мм, ворс 5мм, D 36мм, D ручки - 6мм Россия Сибртех (80132)
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Валик "ВЕЛЮР" с ручкой, 100мм, ворс 5мм, D 36мм, D ручки - 6мм Россия Сибртех (80132) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Валик "ВЕЛЮР" с ручкой, 100мм, ворс 5мм, D 36мм, D ручки - 6мм Россия Сибртех (80132)