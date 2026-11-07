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Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 3200MHz pc-25600 (R944G3206U2S-UO) oem купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 3200MHz pc-25600 (R944G3206U2S-UO) oem

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Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 3200MHz pc-25600 (R944G3206U2S-UO) oem
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577326
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 3200MHz pc-25600 (R944G3206U2S-UO) oem

Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 3200MHz pc-25600 (R944G3206U2S-UO) oem

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 3200MHz pc-25600 (R944G3206U2S-UO) oem




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Описание
Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 3200MHz pc-25600 (R944G3206U2S-UO) oem
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Память оперативная DDR4 AMD 4Gb 3200MHz pc-25600 (R944G3206U2S-UO) oem - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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