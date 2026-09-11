Фен-щетка 4 в 1 Kitfort КТ-3236-1 черно-фиолетовый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Фен-щетка 4 в 1 Kitfort КТ-3236-1 черно-фиолетовый
Фен-щетка 4 в 1 КТ-3236 поможет быстро высушить ваши волосы и сделать укладку. Четыре насадки в комплекте позволяют создавать различные укладки, используя одно устройство. Корпус фена-щетки выполнен из пластика и удобно лежит в руке. Насадка-концентратор делает поток воздуха более узким и сильным. Можно использовать устройство как обычный фен. Массажная щетка выполнит массаж кожи головы и расчешет волосы, выпрямляя их во время укладки. Хорошо подходит для густых и длинных волос. Круглая щетка поможет вам идеально уложить челку, а также создать локоны или создать прикорневого объема. Щетка хорошо подойдет для выпрямления волос даже самых непослушных волос, также ей удобно создавать прикорневой объем. Для удобства использования фен-щетка имеет 2 скорости и 2 температурных режима. Всего 4 положения фен-щетка выключен, высокая скорость и теплый воздух, низкая скорость и горячий воздух, высокая скорость и горячий воздух. Шнур оснащён защитой от перегиба, что увеличивает срок службы устройства. Вращение шнура на 360обеспечивает удобство в использовании провод не наматывается и не путается при перевороте щетки, а поворачивается вместе с ним. КТ-3236 компактный и удобный для хранения. Устройство удобно брать с собой в поездки, путешествия и рабочие командировки.
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