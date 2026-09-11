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Флешка Samsung MUF-64DA/APC 64Gb (MUF-64DA/APC), USB3.1 Type-C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Флешка Samsung MUF-64DA/APC 64Gb (MUF-64DA/APC), USB3.1 Type-C

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Флешка Samsung MUF-64DA/APC 64Gb (MUF-64DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 1
Флешка Samsung MUF-64DA/APC 64Gb (MUF-64DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 2
Флешка Samsung MUF-64DA/APC 64Gb (MUF-64DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 3
Флешка Samsung MUF-64DA/APC 64Gb (MUF-64DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 4
Флешка Samsung MUF-64DA/APC 64Gb (MUF-64DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 5
Флешка Samsung MUF-64DA/APC 64Gb (MUF-64DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 6
Флешка Samsung MUF-64DA/APC 64Gb (MUF-64DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 7
Флешка Samsung MUF-64DA/APC 64Gb (MUF-64DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Флешки
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB Type-A
Скорость чтения данных, МБ/с
300
  • Флешка Samsung MUF-64DA/APC 64Gb (MUF-64DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 1
  • Флешка Samsung MUF-64DA/APC 64Gb (MUF-64DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 2
  • Флешка Samsung MUF-64DA/APC 64Gb (MUF-64DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 3
  • Флешка Samsung MUF-64DA/APC 64Gb (MUF-64DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 4
  • Флешка Samsung MUF-64DA/APC 64Gb (MUF-64DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 5
  • Флешка Samsung MUF-64DA/APC 64Gb (MUF-64DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 6
  • Флешка Samsung MUF-64DA/APC 64Gb (MUF-64DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 7
  • Флешка Samsung MUF-64DA/APC 64Gb (MUF-64DA/APC), USB3.1 Type-C - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 576224
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Флешки
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
ударопрочный корпус
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Скорость чтения данных, МБ/с
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
20

Описание товара Флешка Samsung MUF-64DA/APC 64Gb (MUF-64DA/APC), USB3.1 Type-C

Один диск для хранения всего. Эргономичный дизайн, использует широко распространенное соединение USB Type-C. Удобная карта памяти Samsung NAND отличается высокой производительностью и гибкостью и совместима со многими различными устройствами.Вам больше не придется выбирать между производительностью и надежностью. Испытайте быструю и мощную карту памяти. USB-накопитель имеет скорость чтения USB 3.1 до 300 МБ/с и обратно совместим с USB 3.0/2.0. Высококачественная карта памяти NAND от Samsung гарантирует мощность.Флэш-накопитель USB-C не только высокопроизводителен, но и красив. Выделяются ультратонкий корпус и синий цвет. Благодаря разъему Type-C его можно удобно подключать любым способом. Общайтесь с большими сообщениями стильно и легко.



Теги товара: 64 Гб, большого объема

Отзывы о товаре Флешка Samsung MUF-64DA/APC 64Gb (MUF-64DA/APC), USB3.1 Type-C




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Флешки
Защита от перезаписи
нет
Защита паролем
нет
Особенности
ударопрочный корпус
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Объем памяти, Гб
64
Водонепроницаемый корпус
да
Интерфейс
USB Type-A
Датчик считывания отпечатка пальца
нет
Выдвижной разъем
нет
Развернуть
Скорость чтения данных, МБ/с
300
Страна производитель
Китай
Описание
Один диск для хранения всего. Эргономичный дизайн, использует широко распространенное соединение USB Type-C. Удобная карта памяти Samsung NAND отличается высокой производительностью и гибкостью и совместима со многими различными устройствами.Вам больше не придется выбирать между производительностью и надежностью. Испытайте быструю и мощную карту памяти. USB-накопитель имеет скорость чтения USB 3.1 до 300 МБ/с и обратно совместим с USB 3.0/2.0. Высококачественная карта памяти NAND от Samsung гарантирует мощность.Флэш-накопитель USB-C не только высокопроизводителен, но и красив. Выделяются ультратонкий корпус и синий цвет. Благодаря разъему Type-C его можно удобно подключать любым способом. Общайтесь с большими сообщениями стильно и легко.


Теги товара: 64 Гб, большого объема
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Флешка Samsung MUF-64DA/APC 64Gb (MUF-64DA/APC), USB3.1 Type-C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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