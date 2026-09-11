Сетевое зарядное устройство Buro BUWE1 2.1A универсальное черный (BUWE10S200BK)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сетевое зарядное устройство Buro BUWE1 2.1A универсальное черный (BUWE10S200BK)
Зарядное устройство Buro – это надежный и стильный аксессуар для вашего мобильного устройства. Данное сетевое зарядное устройство выполнено в классическом черном цвете, что делает его универсальным вариантом для использования в любом интерьере. Модель оснащена двумя USB выходами, что позволяет одновременно заряжать два устройства, экономя ваше время и сохраняя удобство. Сила выходного тока составляет 2,1 А, что обеспечивает быструю и эффективную зарядку ваших устройств. Суммарная выходная мощность – 10,5 Вт, что позволяет заряжать смартфоны и другие гаджеты с оптимальной скоростью. Это зарядное устройство отлично подходит для использования дома, в офисе или в путешествии. Бренд Buro славится своим качеством и надежностью, поэтому вы можете быть уверены, что ваши устройства находятся в безопасности во время зарядки. Выберите зарядное устройство Buro и наслаждайтесь удобством и эффективностью в каждодневной жизни.
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Теги товара: usb
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Теги товара: usb
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