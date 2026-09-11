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Сетевое зарядное устройство Buro BUWA1 2.1A универсальное белый (BUWA10S100WH) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство Buro BUWA1 2.1A универсальное белый (BUWA10S100WH)

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Сетевое зарядное устройство Buro BUWA1 2.1A универсальное белый (BUWA10S100WH) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Buro BUWA1 2.1A универсальное белый (BUWA10S100WH) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Buro BUWA1 2.1A универсальное белый (BUWA10S100WH) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Buro BUWA1 2.1A универсальное белый (BUWA10S100WH) - фото 4
Сетевое зарядное устройство Buro BUWA1 2.1A универсальное белый (BUWA10S100WH) - фото 5
Сетевое зарядное устройство Buro BUWA1 2.1A универсальное белый (BUWA10S100WH) - фото 6
Сетевое зарядное устройство Buro BUWA1 2.1A универсальное белый (BUWA10S100WH) - фото 7
Сетевое зарядное устройство Buro BUWA1 2.1A универсальное белый (BUWA10S100WH) - фото 8
Сетевое зарядное устройство Buro BUWA1 2.1A универсальное белый (BUWA10S100WH) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
  • Сетевое зарядное устройство Buro BUWA1 2.1A универсальное белый (BUWA10S100WH) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Buro BUWA1 2.1A универсальное белый (BUWA10S100WH) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Buro BUWA1 2.1A универсальное белый (BUWA10S100WH) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Buro BUWA1 2.1A универсальное белый (BUWA10S100WH) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Buro BUWA1 2.1A универсальное белый (BUWA10S100WH) - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Buro BUWA1 2.1A универсальное белый (BUWA10S100WH) - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Buro BUWA1 2.1A универсальное белый (BUWA10S100WH) - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство Buro BUWA1 2.1A универсальное белый (BUWA10S100WH) - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство Buro BUWA1 2.1A универсальное белый (BUWA10S100WH) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 575147
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
60

Описание товара Сетевое зарядное устройство Buro BUWA1 2.1A универсальное белый (BUWA10S100WH)

Сетевое зарядное устройство позволяет в короткие сроки зарядить смартфон и другие подходящие мобильные аксессуары. Выполнено из качественных материалов, имеет стильное оформление.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Buro BUWA1 2.1A универсальное белый (BUWA10S100WH)




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевое зарядное устройство позволяет в короткие сроки зарядить смартфон и другие подходящие мобильные аксессуары. Выполнено из качественных материалов, имеет стильное оформление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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