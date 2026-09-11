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Смеситель для раковины AM.PM X-Joy TouchReel F85A02522 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины AM.PM X-Joy TouchReel F85A02522 черный

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Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy TouchReel F85A02522 черный - фото 1
Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy TouchReel F85A02522 черный - фото 2
Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy TouchReel F85A02522 черный - фото 3
Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy TouchReel F85A02522 черный - фото 4
Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy TouchReel F85A02522 черный - фото 5
Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy TouchReel F85A02522 черный - фото 6
Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy TouchReel F85A02522 черный - фото 7
Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy TouchReel F85A02522 черный - фото 8
Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy TouchReel F85A02522 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
нажимное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
84
Длина излива
99
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy TouchReel F85A02522 черный - фото 1
  • Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy TouchReel F85A02522 черный - фото 2
  • Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy TouchReel F85A02522 черный - фото 3
  • Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy TouchReel F85A02522 черный - фото 4
  • Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy TouchReel F85A02522 черный - фото 5
  • Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy TouchReel F85A02522 черный - фото 6
  • Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy TouchReel F85A02522 черный - фото 7
  • Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy TouchReel F85A02522 черный - фото 8
  • Смеситель для умывальника AM.PM X-Joy TouchReel F85A02522 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 574456
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Коллекция X-Joy TouchReel
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy TouchReel

Коллекция X-Joy TouchReel


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
нажимное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
84
Длина излива
99
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
стандарт подводки 3/8 дюйма
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
27х21х9
Вес, кг.
1.13

Описание товара Смеситель для раковины AM.PM X-Joy TouchReel F85A02522 черный

Материал изготовления корпуса . Способ монтажа настольный,



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM X-Joy TouchReel F85A02522 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
нажимное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
84
Длина излива
99
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
стандарт подводки 3/8 дюйма
Развернуть
Страна производитель
Германия
Описание
Материал изготовления корпуса . Способ монтажа настольный,


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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