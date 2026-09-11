Смеситель для раковины AM.PM X-Joy TouchReel F85A02522 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
нажимное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
84
Длина излива
99
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 574456
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Коллекция X-Joy TouchReel
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
нажимное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
84
Длина излива
99
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
стандарт подводки 3/8 дюйма
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
27х21х9
Вес, кг.
1.13
Описание товара Смеситель для раковины AM.PM X-Joy TouchReel F85A02522 черный
Материал изготовления корпуса . Способ монтажа настольный,
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Теги товара: черные, латунные, для накладной раковины, На столешницу
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Бренд
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
нажимное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
84
Длина излива
99
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
стандарт подводки 3/8 дюйма
Развернуть
Страна производитель
Германия
Материал изготовления корпуса . Способ монтажа настольный,
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Теги товара: черные, латунные, для накладной раковины, На столешницу
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Теги товара: черные, латунные, для накладной раковины, На столешницу
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