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Набор крючков для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35922 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор крючков для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35922 черный

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Набор крючков для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35922 черный - фото 1
Набор крючков для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35922 черный - фото 2
Набор крючков для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35922 черный - фото 3
Набор крючков для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35922 черный - фото 4
Набор крючков для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35922 черный - фото 5
Набор крючков для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35922 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35922 черный - фото 1
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35922 черный - фото 2
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35922 черный - фото 3
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35922 черный - фото 4
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35922 черный - фото 5
  • Набор крючков для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35922 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
11 390 руб.  12 330 руб. 
Начислим 684 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574440
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Набор крючков для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35922 черный
11 390 руб. -8%
12 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
30х7х4
Вес, г.
568

Описание товара Набор крючков для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35922 черный

Аксессуары Inspire V2.0 – великолепный образец минималистичного дизайна. Теперь и в трендовом черном цвете. Незабываемый акцент в интерьере - скругленная по краям форма крючка поразительно напоминает современный смартфон. Продуманный дизайн, удивительные детали и матовое покрытие придают аксессуарам по-настоящему изысканный вид. Коллекция аксессуаров Inspire V2.0 максимально наполнена и идеально подойдет для завершенного образа ванной комнаты

Отзывы о товаре Набор крючков для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35922 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Держатель полотенец
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Аксессуары Inspire V2.0 – великолепный образец минималистичного дизайна. Теперь и в трендовом черном цвете. Незабываемый акцент в интерьере - скругленная по краям форма крючка поразительно напоминает современный смартфон. Продуманный дизайн, удивительные детали и матовое покрытие придают аксессуарам по-настоящему изысканный вид. Коллекция аксессуаров Inspire V2.0 максимально наполнена и идеально подойдет для завершенного образа ванной комнаты
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор крючков для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A35922 черный - стоимость товара 11390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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