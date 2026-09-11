Top.Mail.Ru
Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452122 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452122 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452122 черный - фото 1
Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452122 черный - фото 2
Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452122 черный - фото 3
Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452122 черный - фото 4
Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452122 черный - фото 5
Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452122 черный - фото 6
Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452122 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корзины для белья
Установка (монтаж)
настенный
  • Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452122 черный - фото 1
  • Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452122 черный - фото 2
  • Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452122 черный - фото 3
  • Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452122 черный - фото 4
  • Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452122 черный - фото 5
  • Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452122 черный - фото 6
  • Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452122 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб. 
Начислим 348 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574434
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452122 черный
5 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense L
filter_none Товар входит в коллекцию Sense L

Коллекция Sense L


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Корзины для белья
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
24х24х7
Вес, г.
560

Описание товара Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452122 черный

Разумное использование пространства: угловые корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L в черном цвете выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А. Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды. Универсальный дизайн: аксессуары АМ. РМ коллекции Sense L спроектированы личной дизайн-студией бренда таким образом, чтобы органично вписываться в любой интерьер.

Отзывы о товаре Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452122 черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Корзины для белья
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Разумное использование пространства: угловые корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L в черном цвете выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А. Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды. Универсальный дизайн: аксессуары АМ. РМ коллекции Sense L спроектированы личной дизайн-студией бренда таким образом, чтобы органично вписываться в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452122 черный - этот товар вы можете купить по цене 5790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...