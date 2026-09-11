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Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с.

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Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с. - фото 1
Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с. - фото 2
Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с. - фото 3
Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с. - фото 4
Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с. - фото 5
Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с. - фото 6
Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с. - фото 7
Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с. - фото 8
Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с. - фото 9
Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
  • Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с. - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с. - фото 2
  • Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с. - фото 3
  • Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с. - фото 4
  • Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с. - фото 5
  • Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с. - фото 6
  • Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с. - фото 7
  • Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с. - фото 8
  • Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с. - фото 9
  • Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 574227
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Характеристики

Бренд
REDVERG
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х61х53
Вес, кг.
80

Описание товара Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с.

Снегоуборщик REDVERG RD-SB56/7EB 6675546 предназначен для использования на частных территориях небольшой площади – дачных участках, загородных владениях. Имеет бензиновый четырехтактный двигатель мощностью 7 л.с. с воздушным охлаждением, электростартер (от аккумулятора 12В), что дает возможность работать даже в сильные морозы. Для точности выброса снега предусмотрена рычаг, с помощью которого легко менять направление. Металлический зубчатый шнек позволяет легко справиться со снегом любой плотности. Снегоуборщик оснащен колесами с глубоким протектором, они упрощают перемещение и предотвращают пробуксовку на обледенелых участках.

Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с.




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Характеристики
Бренд
REDVERG
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборщик REDVERG RD-SB56/7EB 6675546 предназначен для использования на частных территориях небольшой площади – дачных участках, загородных владениях. Имеет бензиновый четырехтактный двигатель мощностью 7 л.с. с воздушным охлаждением, электростартер (от аккумулятора 12В), что дает возможность работать даже в сильные морозы. Для точности выброса снега предусмотрена рычаг, с помощью которого легко менять направление. Металлический зубчатый шнек позволяет легко справиться со снегом любой плотности. Снегоуборщик оснащен колесами с глубоким протектором, они упрощают перемещение и предотвращают пробуксовку на обледенелых участках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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