Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с.
Снегоуборщик REDVERG RD-SB56/7EB 6675546 предназначен для использования на частных территориях небольшой площади – дачных участках, загородных владениях. Имеет бензиновый четырехтактный двигатель мощностью 7 л.с. с воздушным охлаждением, электростартер (от аккумулятора 12В), что дает возможность работать даже в сильные морозы. Для точности выброса снега предусмотрена рычаг, с помощью которого легко менять направление. Металлический зубчатый шнек позволяет легко справиться со снегом любой плотности. Снегоуборщик оснащен колесами с глубоким протектором, они упрощают перемещение и предотвращают пробуксовку на обледенелых участках.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 63 680 руб.15920 руб. в СплитБензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97654, SBM 610S PRO, 212...
-
В наличииЦена 72 880 руб. 91 153 руб.18220 руб. в СплитСнегоуборщик бензиновый Patriot PS 911 11л.с.
-
В наличииЦена 73 150 руб.18288 руб. в СплитГибридная снегоуборочная машина с функц. подметания DENZEL 97661...
-
В наличииЦена 80 520 руб.20130 руб. в СплитБензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97655, SBL 711D PRO, 302...
-
В наличииЦена 100 760 руб.25190 руб. в СплитБензиновая снегоуборочная машина DENZEL 97656, SBL 711DT PRO, 42...
-
В наличии БесплатноЦена 118 650 руб.29663 руб. в СплитСнегоуборщик бензиновый Patriot 113 СE 426108113
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Отзывы о товаре Снегоуборщик бензиновый RedVerg RD-SB56/7EB 5.15кВт 7л.с.