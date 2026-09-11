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Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 574218
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Описание товара Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с.
Самоходный колёсный снегоуборщик Huter SGC 5500X - базовая модель для уборки больших территорий или большого количества снега. За один проход очищает участок шириной 62 см. Имеет максимальное число передних скоростей в модельном ряде: 6 вперед и 2 назад. Глубокий протектор на колесах не дает проскальзывать во время гололеда. Модель имеет четырехтактный бензиновый двигатель мощностью 7, 5 л.с. с защитой от перегрева. Мощный двигатель позволяет иметь запас по ресурсу и увеличивает дальность выброса снега. Шнек выполнен из прочного металла. Снегоуборщик прост в управлении и использовании, имеет рукоятку, регулирующую направление выброса снега во время работы. Универсальная модель снегоуборщика для больших участков без дополнительных опций.
Самоходный колёсный снегоуборщик Huter SGC 5500X - базовая модель для уборки больших территорий или большого количества снега. За один проход очищает участок шириной 62 см. Имеет максимальное число передних скоростей в модельном ряде: 6 вперед и 2 назад. Глубокий протектор на колесах не дает проскальзывать во время гололеда. Модель имеет четырехтактный бензиновый двигатель мощностью 7, 5 л.с. с защитой от перегрева. Мощный двигатель позволяет иметь запас по ресурсу и увеличивает дальность выброса снега. Шнек выполнен из прочного металла. Снегоуборщик прост в управлении и использовании, имеет рукоятку, регулирующую направление выброса снега во время работы. Универсальная модель снегоуборщика для больших участков без дополнительных опций.
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 5500Х 7.5л.с. - этот товар вы можете купить по цене 73180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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