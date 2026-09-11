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Рюкзак Piquadro Blue Square 13", синий (CA3214B2/BLU2) 16 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рюкзак Piquadro Blue Square 13", синий (CA3214B2/BLU2) 16 л

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Рюкзак Piquadro Blue Square 13&quot;, синий (CA3214B2/BLU2) 16 л - фото 1
Рюкзак Piquadro Blue Square 13&quot;, синий (CA3214B2/BLU2) 16 л - фото 2
Рюкзак Piquadro Blue Square 13&quot;, синий (CA3214B2/BLU2) 16 л - фото 3
Рюкзак Piquadro Blue Square 13&quot;, синий (CA3214B2/BLU2) 16 л - фото 4
Рюкзак Piquadro Blue Square 13&quot;, синий (CA3214B2/BLU2) 16 л - фото 5
Рюкзак Piquadro Blue Square 13&quot;, синий (CA3214B2/BLU2) 16 л - фото 6
Рюкзак Piquadro Blue Square 13&quot;, синий (CA3214B2/BLU2) 16 л - фото 7
Рюкзак Piquadro Blue Square 13&quot;, синий (CA3214B2/BLU2) 16 л - фото 8
Рюкзак Piquadro Blue Square 13&quot;, синий (CA3214B2/BLU2) 16 л - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Материал
кожа
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
  • Рюкзак Piquadro Blue Square 13&quot;, синий (CA3214B2/BLU2) 16 л - фото 1
  • Рюкзак Piquadro Blue Square 13&quot;, синий (CA3214B2/BLU2) 16 л - фото 2
  • Рюкзак Piquadro Blue Square 13&quot;, синий (CA3214B2/BLU2) 16 л - фото 3
  • Рюкзак Piquadro Blue Square 13&quot;, синий (CA3214B2/BLU2) 16 л - фото 4
  • Рюкзак Piquadro Blue Square 13&quot;, синий (CA3214B2/BLU2) 16 л - фото 5
  • Рюкзак Piquadro Blue Square 13&quot;, синий (CA3214B2/BLU2) 16 л - фото 6
  • Рюкзак Piquadro Blue Square 13&quot;, синий (CA3214B2/BLU2) 16 л - фото 7
  • Рюкзак Piquadro Blue Square 13&quot;, синий (CA3214B2/BLU2) 16 л - фото 8
  • Рюкзак Piquadro Blue Square 13&quot;, синий (CA3214B2/BLU2) 16 л - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
27 770 руб.  40 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 574006
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Характеристики

Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
15,6
Материал
кожа
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х10
Вес, кг.
1.37

Описание товара Рюкзак Piquadro Blue Square 13", синий (CA3214B2/BLU2) 16 л

Кожаный темно-синий рюкзак из коллекции Piquadro Blue Square. Имеет два отделения, отсек для ноутбука и планшета, внутренний карман на молнии и кармашки для письменных принадлежностей. Анатомическая задняя часть рюкзака не даст устать Вашей спине. Возможность разместить ноутбук до 13 дюймов и планшет, снаружи на передней стенке отделение на молнии, сбоку отделение для бутылки. система крепления к ручке багажной сумки.

Отзывы о товаре Рюкзак Piquadro Blue Square 13", синий (CA3214B2/BLU2) 16 л




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Характеристики
Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Рюкзак
Диагональ ноутбука, дюйм
15,6
Материал
кожа
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Кожаный темно-синий рюкзак из коллекции Piquadro Blue Square. Имеет два отделения, отсек для ноутбука и планшета, внутренний карман на молнии и кармашки для письменных принадлежностей. Анатомическая задняя часть рюкзака не даст устать Вашей спине. Возможность разместить ноутбук до 13 дюймов и планшет, снаружи на передней стенке отделение на молнии, сбоку отделение для бутылки. система крепления к ручке багажной сумки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рюкзак Piquadro Blue Square 13", синий (CA3214B2/BLU2) 16 л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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