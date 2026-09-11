Ключница Piquadro Blue Square PC1514B2/MO коричневый натур.кожа
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ключницы и брелоки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%6 190 руб. 14 161 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 572331
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ключницы и брелоки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
100
Описание товара Ключница Piquadro Blue Square PC1514B2/MO коричневый натур.кожа
Элегантная ключница выполнена из высококачественной натуральной кожи из коллекции Blue Square фирменными голубыми вставками. Компактный, но тоже время невероятно удобный практичный повседневный аксессуар!
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