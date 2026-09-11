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Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/R красный натур.кожа купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/R красный натур.кожа

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Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/R красный натур.кожа - фото 1
Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/R красный натур.кожа - фото 2
Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/R красный натур.кожа - фото 3
Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/R красный натур.кожа - фото 4
Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/R красный натур.кожа - фото 5
Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/R красный натур.кожа - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ключницы брелоки
  • Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/R красный натур.кожа - фото 1
  • Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/R красный натур.кожа - фото 2
  • Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/R красный натур.кожа - фото 3
  • Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/R красный натур.кожа - фото 4
  • Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/R красный натур.кожа - фото 5
  • Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/R красный натур.кожа - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
5 700 руб.  7 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572325
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Характеристики

Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Ключницы брелоки
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х1
Вес, г.
300

Описание товара Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/R красный натур.кожа

Стильный кожаный чехол от Piquadro для AirPods Pro. Изготовлен из высококачественной телячьей кожи фирменным кантом. Поставляется подарочной коробке.

Отзывы о товаре Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/R красный натур.кожа




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Характеристики
Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Ключницы брелоки
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный кожаный чехол от Piquadro для AirPods Pro. Изготовлен из высококачественной телячьей кожи фирменным кантом. Поставляется подарочной коробке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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