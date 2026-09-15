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Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/N черный натур.кожа купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/N черный натур.кожа

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Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/N черный натур.кожа - фото 1
Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/N черный натур.кожа - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Визитницы
  • Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/N черный натур.кожа - фото 1
  • Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/N черный натур.кожа - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 470 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 572319
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/N черный натур.кожа
11 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Визитницы
Декоративные элементы
логотип
Застежка
молния
Количество отделений
13
Коллекция
Piquadro Blue Square
Материал верха
натуральная кожа
Пол
унисекс
Рисунок
нет
Тип товара
чехол для кредитных карт
Упаковка и состав набора
фирменная упаковка
Цвет
черный
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
15х8х1
Вес, г.
100

Описание товара Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/N черный натур.кожа

Визитница PIQUADRO — стильный чехол для кредитных карт, выполненный из натуральной кожи. Универсальный дизайн подойдёт как мужчинам, так и женщинам. 13 отделений позволяют удобно рассортировать карты, визитки и пропуска: всё под рукой, без лишнего поиска. Итальянское качество видно в каждой детали, а лаконичный фирменный логотип придаёт образу статус. Компактный аксессуар для тех, кто ценит порядок и элегантность.



Смотрите также: Визитницы, Чемоданы


Теги товара: женские, кожаные

Отзывы о товаре Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/N черный натур.кожа




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Визитницы
Декоративные элементы
логотип
Застежка
молния
Количество отделений
13
Коллекция
Piquadro Blue Square
Материал верха
натуральная кожа
Пол
унисекс
Рисунок
нет
Тип товара
чехол для кредитных карт
Упаковка и состав набора
фирменная упаковка
Цвет
черный
Развернуть
Страна производитель
Италия
Описание
Визитница PIQUADRO — стильный чехол для кредитных карт, выполненный из натуральной кожи. Универсальный дизайн подойдёт как мужчинам, так и женщинам. 13 отделений позволяют удобно рассортировать карты, визитки и пропуска: всё под рукой, без лишнего поиска. Итальянское качество видно в каждой детали, а лаконичный фирменный логотип придаёт образу статус. Компактный аксессуар для тех, кто ценит порядок и элегантность.


Смотрите также: Визитницы, Чемоданы


Теги товара: женские, кожаные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол для кредитных карт Piquadro Blue Square PU1243B2R/N черный натур.кожа - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 11470 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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