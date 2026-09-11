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Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL)

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Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 1
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 2
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 3
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 4
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 5
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 6
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 7
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 8
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 9
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 10
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 11
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 12
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 13
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 14
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 15
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 16
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 17
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 18
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 19
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 20
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 21
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 22
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 23
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 24
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 25
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 26
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 27
Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Питание
от аккумулятора
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 1
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 2
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 3
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 4
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 5
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 6
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 7
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 8
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 9
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 10
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 11
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 12
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 13
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 14
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 15
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 16
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 17
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 18
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 19
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 20
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 21
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 22
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 23
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 24
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 25
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 26
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 27
  • Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
2 190 руб.  4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572144
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
одновременное подключения двух колонок
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
86 x 45 x 86 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х5
Вес, кг.
12.4

Описание товара Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL)

Портативная акустика Xiaomi — идеальный выбор для тех, кто ценит удобство и качество звука в компактной форме. Этот стильный черный динамик станет незаменимым спутником на пикниках, прогулках или путешествиях. Благодаря мощности 4 Вт и наличию одного динамика, колонка обеспечивает чистый моно-звук, который порадует любого меломана. Корпус устройства выполнен из пластика, что обеспечивает лёгкость конструкции, а отсутствие дисплея делает использование максимально простым и интуитивным. Современная версия Bluetooth v5.0 позволяет беспроводное подключение к любому совместимому устройству, предоставляя свободу перемещения без потери качества звучания. Встроенного аккумулятора ёмкостью 2000 мА·ч хватит на продолжительное время приёма любимой музыки. Питание осуществляется от аккумулятора типа Li-Ion, что гарантирует долгий срок службы и быструю зарядку. Наличие USB порта добавляет универсальности, позволяя использовать колонку в разных сценариях. Портативная акустика Xiaomi — это сочетание современного дизайна и передовых технологий для вашего комфорта.

Отзывы о товаре Портативная акустика Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker XMYX04WM (BHR4802GL)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Особенности
одновременное подключения двух колонок
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.0
Развернуть
USB
да
Питание
от аккумулятора
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
10
Габаритные размеры
86 x 45 x 86 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Xiaomi — идеальный выбор для тех, кто ценит удобство и качество звука в компактной форме. Этот стильный черный динамик станет незаменимым спутником на пикниках, прогулках или путешествиях. Благодаря мощности 4 Вт и наличию одного динамика, колонка обеспечивает чистый моно-звук, который порадует любого меломана. Корпус устройства выполнен из пластика, что обеспечивает лёгкость конструкции, а отсутствие дисплея делает использование максимально простым и интуитивным. Современная версия Bluetooth v5.0 позволяет беспроводное подключение к любому совместимому устройству, предоставляя свободу перемещения без потери качества звучания. Встроенного аккумулятора ёмкостью 2000 мА·ч хватит на продолжительное время приёма любимой музыки. Питание осуществляется от аккумулятора типа Li-Ion, что гарантирует долгий срок службы и быструю зарядку. Наличие USB порта добавляет универсальности, позволяя использовать колонку в разных сценариях. Портативная акустика Xiaomi — это сочетание современного дизайна и передовых технологий для вашего комфорта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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