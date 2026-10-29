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Монитор Hiper 23.8" EasyView FH2403CYS черный (KI-R21F-60) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монитор Hiper 23.8" EasyView FH2403CYS черный (KI-R21F-60)

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Монитор Hiper 23.8&quot; EasyView FH2403CYS черный (KI-R21F-60) - фото 1
Монитор Hiper 23.8&quot; EasyView FH2403CYS черный (KI-R21F-60) - фото 2
Монитор Hiper 23.8&quot; EasyView FH2403CYS черный (KI-R21F-60) - фото 3
Монитор Hiper 23.8&quot; EasyView FH2403CYS черный (KI-R21F-60) - фото 4
Монитор Hiper 23.8&quot; EasyView FH2403CYS черный (KI-R21F-60) - фото 5
Монитор Hiper 23.8&quot; EasyView FH2403CYS черный (KI-R21F-60) - фото 6
Монитор Hiper 23.8&quot; EasyView FH2403CYS черный (KI-R21F-60) - фото 7
Монитор Hiper 23.8&quot; EasyView FH2403CYS черный (KI-R21F-60) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
  • Монитор Hiper 23.8&quot; EasyView FH2403CYS черный (KI-R21F-60) - фото 1
  • Монитор Hiper 23.8&quot; EasyView FH2403CYS черный (KI-R21F-60) - фото 2
  • Монитор Hiper 23.8&quot; EasyView FH2403CYS черный (KI-R21F-60) - фото 3
  • Монитор Hiper 23.8&quot; EasyView FH2403CYS черный (KI-R21F-60) - фото 4
  • Монитор Hiper 23.8&quot; EasyView FH2403CYS черный (KI-R21F-60) - фото 5
  • Монитор Hiper 23.8&quot; EasyView FH2403CYS черный (KI-R21F-60) - фото 6
  • Монитор Hiper 23.8&quot; EasyView FH2403CYS черный (KI-R21F-60) - фото 7
  • Монитор Hiper 23.8&quot; EasyView FH2403CYS черный (KI-R21F-60) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
13 750 руб.  14 930 руб. 
Начислим 220 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 571919
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Hiper 23.8" EasyView FH2403CYS черный (KI-R21F-60)
13 750 руб. -8%
14 930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIPER
Тип товара
Мониторы
Размеры в упаковке, см
65х50х15
Вес, кг.
5.25

Описание товара Монитор Hiper 23.8" EasyView FH2403CYS черный (KI-R21F-60)

Играйте и работайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.

Отзывы о товаре Монитор Hiper 23.8" EasyView FH2403CYS черный (KI-R21F-60)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HIPER
Тип товара
Мониторы
Описание
Играйте и работайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Hiper 23.8" EasyView FH2403CYS черный (KI-R21F-60) - по цене 13750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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