Колонки автомобильные Nakamichi NSE-1358 300Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569407
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
каучук
Материал дифузора
полимер
Номинальная мощность
45
Диаметр излучателя
13 см
Размеры в упаковке, см
32х19х1
Вес, г.
900
Описание товара Колонки автомобильные Nakamichi NSE-1358 300Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные
Коаксиальная АС Nakamichi NSE-1358 поможет улучшить работу шт.атной акустики. Круглые динамики с диаметром 13 см порадуют простым и стильным дизайном. Система легко монтируется в шт.атные отверстия 11.5 см при глубине посадки всего 4.8 см. Кабель для подключения включен в комплектацию. 2-полосная система Nakamichi NSE-1358 работает с мощностью 300 Вт, радуя чистым и объемным звуком на любой громкости. Динамики оснащены полипропиленовыми диффузорами с мощными ферритовыми магнитами и упругими резиновыми подвесами. Используется жесткая стальная корзина с уменьшенной глубиной и прочной защитной сеткой.
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Бренд
Тип товара
Автоакустика
Материал подвеса
каучук
Материал дифузора
полимер
Номинальная мощность
45
Диаметр излучателя
13 см
Коаксиальная АС Nakamichi NSE-1358 поможет улучшить работу шт.атной акустики. Круглые динамики с диаметром 13 см порадуют простым и стильным дизайном. Система легко монтируется в шт.атные отверстия 11.5 см при глубине посадки всего 4.8 см. Кабель для подключения включен в комплектацию. 2-полосная система Nakamichi NSE-1358 работает с мощностью 300 Вт, радуя чистым и объемным звуком на любой громкости. Динамики оснащены полипропиленовыми диффузорами с мощными ферритовыми магнитами и упругими резиновыми подвесами. Используется жесткая стальная корзина с уменьшенной глубиной и прочной защитной сеткой.
Колонки автомобильные Nakamichi NSE-1358 300Вт 89дБ 4Ом 13см (5дюйм) (ком.:2кол.) коаксиальные трехполосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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