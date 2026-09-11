Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3B)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A62 1Tb (SP010TBPHD62SS3B)
1 ТБ Внешний HDD Silicon Power A62 Game Drive [SP010TBPHD62SS3B] отличается не только большой емкостью, но и высокой производительностью, благодаря чему может стать отличным выбором для создания и расширения библиотеки игр или повседневной работы с файлами разного типа и размера. В основе модели используются высокоэффективные магнитные пластины и шпиндель с высокой скоростью вращения, что обеспечивает высокий уровень быстродействия. Еще одна особенность диска заключается в его большом рабочем ресурсе и устойчивости к сбоям, благодаря чему возможно безопасное и длительное хранение данных. Внешний HDD Silicon Power A62 Game Drive отличается строгим и сдержанным дизайном, а также соответствует формату 2.5”, за счет чего обладает сравнительно компактными размерами и небольшим весом. Корпус модели изготовлен из качественного пластика с дополнительным покрытием из каучука, что не только обеспечивает более приятные тактильные ощущения, но и повышает защищенность устройства.. Для подключения используется USB-A 3.2 Gen 1 с большой пропускной способностью.
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