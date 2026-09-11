Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBK) USB 3.1
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Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569323
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х6
Вес, г.
600
Описание товара Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBK) USB 3.1
Внешний HDD A-DATA HV320[AHV320-2TU31-CBK] выполнен в прочном корпусе с защитой от ударов и не займет много места при транспортировке благодаря компактным размерам. Внутри портативного накопителя расположен жесткий диск объемом 2 ТБ, который обеспечивает размещение большого количества различных файлов и мультимедийного контента. Матовое покрытие корпуса приятно на ощупь и легко очищается от загрязнений. Подключение осуществляется через интерфейс USB 3.2 Gen1, что гарантирует широкую совместимость HDD A-DATA HV320 с компьютерами и игровыми консолями.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
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Внешний HDD A-DATA HV320[AHV320-2TU31-CBK] выполнен в прочном корпусе с защитой от ударов и не займет много места при транспортировке благодаря компактным размерам. Внутри портативного накопителя расположен жесткий диск объемом 2 ТБ, который обеспечивает размещение большого количества различных файлов и мультимедийного контента. Матовое покрытие корпуса приятно на ощупь и легко очищается от загрязнений. Подключение осуществляется через интерфейс USB 3.2 Gen1, что гарантирует широкую совместимость HDD A-DATA HV320 с компьютерами и игровыми консолями.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBK) USB 3.1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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