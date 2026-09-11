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Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBK) USB 3.1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBK) USB 3.1

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Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBK) USB 3.1 - фото 1
Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBK) USB 3.1 - фото 2
Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBK) USB 3.1 - фото 3
Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBK) USB 3.1 - фото 4
Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBK) USB 3.1 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
  • Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBK) USB 3.1 - фото 1
  • Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBK) USB 3.1 - фото 2
  • Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBK) USB 3.1 - фото 3
  • Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBK) USB 3.1 - фото 4
  • Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBK) USB 3.1 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569323
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешние жесткие диски
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х6
Вес, г.
600

Описание товара Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBK) USB 3.1

Внешний HDD A-DATA HV320[AHV320-2TU31-CBK] выполнен в прочном корпусе с защитой от ударов и не займет много места при транспортировке благодаря компактным размерам. Внутри портативного накопителя расположен жесткий диск объемом 2 ТБ, который обеспечивает размещение большого количества различных файлов и мультимедийного контента. Матовое покрытие корпуса приятно на ощупь и легко очищается от загрязнений. Подключение осуществляется через интерфейс USB 3.2 Gen1, что гарантирует широкую совместимость HDD A-DATA HV320 с компьютерами и игровыми консолями.

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBK) USB 3.1




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешние жесткие диски
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний HDD A-DATA HV320[AHV320-2TU31-CBK] выполнен в прочном корпусе с защитой от ударов и не займет много места при транспортировке благодаря компактным размерам. Внутри портативного накопителя расположен жесткий диск объемом 2 ТБ, который обеспечивает размещение большого количества различных файлов и мультимедийного контента. Матовое покрытие корпуса приятно на ощупь и легко очищается от загрязнений. Подключение осуществляется через интерфейс USB 3.2 Gen1, что гарантирует широкую совместимость HDD A-DATA HV320 с компьютерами и игровыми консолями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний жесткий диск A-Data HV320 2Tb (AHV320-2TU31-CBK) USB 3.1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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