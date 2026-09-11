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Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CWH) USB 3.1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CWH) USB 3.1

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Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CWH) USB 3.1 - фото 1
Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CWH) USB 3.1 - фото 2
Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CWH) USB 3.1 - фото 3
Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CWH) USB 3.1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
  • Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CWH) USB 3.1 - фото 1
  • Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CWH) USB 3.1 - фото 2
  • Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CWH) USB 3.1 - фото 3
  • Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CWH) USB 3.1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569322
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешние жесткие диски
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
25

Описание товара Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CWH) USB 3.1

Внешний HDD A-DATA HV320 [AHV320-1TU31-CWH] призван хранить большие объемы данных, всегда находясь при этом у вас под рукой. Модель с элегантной белой расцветкой корпуса располагает сразу 1 ТБ объема свободной памяти, благодаря чему вы сможете хранить аудио и видео в высоком разрешении без необходимости уменьшения размера их файлов. Невероятно тонкое устройство характеризуется компактными габаритами (125.7x80.5x10.7 мм - длина, ширина и толщина соответственно), благодаря чему ему всегда найдется место в любой сумке. Внешний HDD A-DATA HV320 [AHV320-1TU31-CWH] облачен в корпус, выполненный из износостойкого пластика с матовым покрытием, приятным на ощупь. Эффектный внешний вид модели дополняется глянцевой рамкой, благодаря которой она смотрится невероятно привлекательно. Специальные датчики при помощи красной лампочки индикатора смогут проинформировать пользователя о наличии тряски или ударах, которые могут привести к некорректной работе винчестера. Для подключения используется интерфейс USB 3.2 Gen 1 Type A с пропускной способностью 5 Гбит.

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CWH) USB 3.1




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешние жесткие диски
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний HDD A-DATA HV320 [AHV320-1TU31-CWH] призван хранить большие объемы данных, всегда находясь при этом у вас под рукой. Модель с элегантной белой расцветкой корпуса располагает сразу 1 ТБ объема свободной памяти, благодаря чему вы сможете хранить аудио и видео в высоком разрешении без необходимости уменьшения размера их файлов. Невероятно тонкое устройство характеризуется компактными габаритами (125.7x80.5x10.7 мм - длина, ширина и толщина соответственно), благодаря чему ему всегда найдется место в любой сумке. Внешний HDD A-DATA HV320 [AHV320-1TU31-CWH] облачен в корпус, выполненный из износостойкого пластика с матовым покрытием, приятным на ощупь. Эффектный внешний вид модели дополняется глянцевой рамкой, благодаря которой она смотрится невероятно привлекательно. Специальные датчики при помощи красной лампочки индикатора смогут проинформировать пользователя о наличии тряски или ударах, которые могут привести к некорректной работе винчестера. Для подключения используется интерфейс USB 3.2 Gen 1 Type A с пропускной способностью 5 Гбит.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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