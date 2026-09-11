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Дрель аккумуляторная ударная Zitrek Crusher 14-Li (12В, Li-ion аккум. 2шт, ЗУ, кейс, бита) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель аккумуляторная ударная Zitrek Crusher 14-Li (12В, Li-ion аккум. 2шт, ЗУ, кейс, бита)

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Дрель аккумуляторная ударная Zitrek Crusher 14-Li (12В, Li-ion аккум. 2шт, ЗУ, кейс, бита)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб.  2 318 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568229
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Характеристики

Бренд
ZITREK
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт, аккумуляторы – 2 шт, зарядное устройство, бита, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
30
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3000 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
7
Длина, м
24
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Дрель аккумуляторная ударная Zitrek Crusher 14-Li (12В, Li-ion аккум. 2шт, ЗУ, кейс, бита)

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Zitrek Crusher 14-Li 063-4054 предназначена для закручивания резьбовых соединений разных типов (винтов, болтов, шурупов), а также сверления в металлических, деревянных, пластмассовых и подобных материалах.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель аккумуляторная ударная Zitrek Crusher 14-Li (12В, Li-ion аккум. 2шт, ЗУ, кейс, бита)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ZITREK
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт, аккумуляторы – 2 шт, зарядное устройство, бита, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
30
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3000 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
7
Длина, м
24
Высота, см
24
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Zitrek Crusher 14-Li 063-4054 предназначена для закручивания резьбовых соединений разных типов (винтов, болтов, шурупов), а также сверления в металлических, деревянных, пластмассовых и подобных материалах.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель аккумуляторная ударная Zitrek Crusher 14-Li (12В, Li-ion аккум. 2шт, ЗУ, кейс, бита) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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