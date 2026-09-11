Гайковерт аккумуляторный ударный бесщеточный Zitrek Crusher 20-Li (20В, 2 Li-ion аккумулятора, ЗУ, кейс, головка)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Гайковерт аккумуляторный ударный бесщеточный Zitrek Crusher 20-Li (20В, 2 Li-ion аккумулятора, ЗУ, кейс, головка)
Гайковерт аккумуляторный ударный Zitrek Crusher 20 Li - инструмент, предназначенный для быстрого откручивания и закручивания болтов и гаек с помощью накидных головок. Гайковерт оснащен мощным бесщёточным электродвигателем с электронным управлением крутящим моментом. В нижней части рукояти, рядом с индикатором уровня заряда, имеется красная кнопка. В режиме закручивания можно выбрать два режима – максимальный момент – верхний светодиод или пониженный. В режиме откручивания, по умолчанию активируется максимальный момент с максимальной скоростью. Нажатие кнопки в режиме откручивания дает возможность плавно увеличивать скорость откручивания. Преимущества бесщеточного мотора: высокий крутящий момент в обоих направлениях вращения, повышенная нагрузка не уменьшает скорость вращения, отсутствие искры при работе позволяет работать в огнеопасных местах, максимальная мощность достигается мгновенно. Облегченная конструкция и удобная ручка создают все условия для эффективной работы инструментом. Фонарик помогает работать без неудобств при недостаточной освещенности. Гайковерт имеет переключатель для прямого и реверсивного вращения патрона, а также индикатор заряда батареи.
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Теги товара: бесщеточные
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Теги товара: бесщеточные
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