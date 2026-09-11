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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SNOW WHITE SET1, 12В, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SNOW WHITE SET1, 12В, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у

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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SNOW WHITE SET1, 12В, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 1
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SNOW WHITE SET1, 12В, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 2
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SNOW WHITE SET1, 12В, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 3
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SNOW WHITE SET1, 12В, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 4
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SNOW WHITE SET1, 12В, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 5
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SNOW WHITE SET1, 12В, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрели
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Питание
от аккумулятора
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SNOW WHITE SET1, 12В, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 1
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SNOW WHITE SET1, 12В, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 2
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SNOW WHITE SET1, 12В, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 3
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SNOW WHITE SET1, 12В, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 4
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SNOW WHITE SET1, 12В, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 5
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SNOW WHITE SET1, 12В, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568189
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Дрели
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, бита, инструкция, коробка
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр патрона
10 мм
Максимальный крутящий момент
32
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Макс. частота вращения шпинделя
1500
Электронная регулировка частоты вращения
да
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1.5
Напряжение аккумулятора, В
12
Зарядное устройство в комплекте
да
Ширина, см
19
Высота, см
19.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х6
Вес, кг.
1.12

Описание товара Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SNOW WHITE SET1, 12В, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у

Дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SNOW WHITE SET1 063-4170 обеспечивает крутящий момент до 32 Н/м и является бытовым инструментом для закручивания/откручивания крепежных изделий и для проделывания отверстий в металлических, деревянных или пластиковых заготовках. В безударном аккумуляторном шуруповерте с функциями дрели использован конструктивно простой и производительный щеточный электромотор. Для питания инструмента используется подключаемый к рукоятке аккумуляторный блок в виде обоймы с выходным напряжением 12 В и емкостью 1.5 А*ч. Дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SNOW WHITE SET1 063-4170 оснащается быстрозажимным патроном с возможностью фиксации оснастки с диаметром хвостовика 0.8-10 мм. Благодаря направленному в рабочую зону светодиоду осуществляется освещение рабочего места во время работы с крепежом или сверления. К инструменту прилагаются аккумулятор, одна бита, документация и зарядное устройство.



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Отзывы о товаре Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SNOW WHITE SET1, 12В, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Дрели
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, бита, инструкция, коробка
Тип патрона
быстрозажимной
Реверс
да
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр патрона
10 мм
Максимальный крутящий момент
32
Макс. диаметр сверления (дерево)
25
Макс. частота вращения шпинделя
1500
Электронная регулировка частоты вращения
да
Развернуть
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
1.5
Напряжение аккумулятора, В
12
Зарядное устройство в комплекте
да
Ширина, см
19
Высота, см
19.7
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SNOW WHITE SET1 063-4170 обеспечивает крутящий момент до 32 Н/м и является бытовым инструментом для закручивания/откручивания крепежных изделий и для проделывания отверстий в металлических, деревянных или пластиковых заготовках. В безударном аккумуляторном шуруповерте с функциями дрели использован конструктивно простой и производительный щеточный электромотор. Для питания инструмента используется подключаемый к рукоятке аккумуляторный блок в виде обоймы с выходным напряжением 12 В и емкостью 1.5 А*ч. Дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SNOW WHITE SET1 063-4170 оснащается быстрозажимным патроном с возможностью фиксации оснастки с диаметром хвостовика 0.8-10 мм. Благодаря направленному в рабочую зону светодиоду осуществляется освещение рабочего места во время работы с крепежом или сверления. К инструменту прилагаются аккумулятор, одна бита, документация и зарядное устройство.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, недорогие, ударные, ударные недорого, безударные, профессиональные, 500 вт, 1 квт, мощные, по металлу, ударные по бетону, ударные 1000 вт
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 SNOW WHITE SET1, 12В, 32 Нм, 1х1.5 Ач, з/у - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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