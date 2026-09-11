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Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120

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Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 1
Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 2
Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 3
Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 4
Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 5
Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 6
Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 7
Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 8
Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 9
Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 10
Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 11
Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 12
Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 13
Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
12 ключей: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм; Холдер.
  • Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 1
  • Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 2
  • Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 3
  • Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 4
  • Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 5
  • Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 6
  • Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 7
  • Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 8
  • Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 9
  • Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 10
  • Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 11
  • Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 12
  • Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 13
  • Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 566275
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Характеристики

Бренд
Дело Техники
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
12 ключей: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм; Холдер.
Упаковка
клипса/держатель
Количество гаечных ключей, шт
12
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
22
Количество имбусовых ключей
12
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х4
Вес, кг.
1.05

Описание товара Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120

Набор ключей Дело техники 511120 – универсальное решение для продуктивной работы с гаечным крепежом благодаря комбинированной конструкции, в которой с обеих сторон сочетаются рожковый профиль и накидной 12-гранный профиль. Расположенный под углом 15 градусов от продольной оси накидной профиль повышает удобство работы в местах с ограниченным доступом. В набор Дело техники 511120 входят 12 комбинированных ключей с размером захвата 7-22 мм. Все инструменты изготовлены из хромованадиевой стали высокой прочности и поставляются в практичном пластиковом держателе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120




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Характеристики
Бренд
Дело Техники
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
12 ключей: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм; Холдер.
Упаковка
клипса/держатель
Количество гаечных ключей, шт
12
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
22
Количество имбусовых ключей
12
Количество бит, шт
12
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Набор ключей Дело техники 511120 – универсальное решение для продуктивной работы с гаечным крепежом благодаря комбинированной конструкции, в которой с обеих сторон сочетаются рожковый профиль и накидной 12-гранный профиль. Расположенный под углом 15 градусов от продольной оси накидной профиль повышает удобство работы в местах с ограниченным доступом. В набор Дело техники 511120 входят 12 комбинированных ключей с размером захвата 7-22 мм. Все инструменты изготовлены из хромованадиевой стали высокой прочности и поставляются в практичном пластиковом держателе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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