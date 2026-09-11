Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120
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Характеристики
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
12 ключей: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм; Холдер.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 566275
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Характеристики
Бренд
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
12 ключей: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм; Холдер.
Упаковка
клипса/держатель
Количество гаечных ключей, шт
12
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
22
Количество имбусовых ключей
12
Количество бит, шт
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х4
Вес, кг.
1.05
Описание товара Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120
Набор ключей Дело техники 511120 – универсальное решение для продуктивной работы с гаечным крепежом благодаря комбинированной конструкции, в которой с обеих сторон сочетаются рожковый профиль и накидной 12-гранный профиль. Расположенный под углом 15 градусов от продольной оси накидной профиль повышает удобство работы в местах с ограниченным доступом. В набор Дело техники 511120 входят 12 комбинированных ключей с размером захвата 7-22 мм. Все инструменты изготовлены из хромованадиевой стали высокой прочности и поставляются в практичном пластиковом держателе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Бренд
Область применения
для слесарных и монтажных работ
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
гаечный ключ
Комплектация
12 ключей: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм; Холдер.
Упаковка
клипса/держатель
Количество гаечных ключей, шт
12
Мин. размер ключей, мм
6
Макс. размер ключей, мм
22
Количество имбусовых ключей
12
Количество бит, шт
12
Развернуть
Страна производитель
Китай
Набор ключей Дело техники 511120 – универсальное решение для продуктивной работы с гаечным крепежом благодаря комбинированной конструкции, в которой с обеих сторон сочетаются рожковый профиль и накидной 12-гранный профиль. Расположенный под углом 15 градусов от продольной оси накидной профиль повышает удобство работы в местах с ограниченным доступом. В набор Дело техники 511120 входят 12 комбинированных ключей с размером захвата 7-22 мм. Все инструменты изготовлены из хромованадиевой стали высокой прочности и поставляются в практичном пластиковом держателе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор комбинированных ключей 12 шт на холдере ДТ/10 Дело Техники 511120 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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