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Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6

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Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 - фото 1
Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 - фото 2
Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 - фото 3
Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 - фото 4
Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 - фото 5
Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 - фото 6
Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 - фото 7
Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 - фото 8
Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 - фото 9
Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 - фото 10
Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 - фото 11
Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Инструменты в комплекте
отвертки
  • Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 - фото 1
  • Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 - фото 2
  • Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 - фото 3
  • Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 - фото 4
  • Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 - фото 5
  • Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 - фото 6
  • Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 - фото 7
  • Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 - фото 8
  • Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 - фото 9
  • Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 - фото 10
  • Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 - фото 11
  • Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 566271
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Инструменты в комплекте
отвертки
Упаковка
блистер
Шлицы отверток
крестообразный (PH), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х19х3
Вес, г.
470

Описание товара Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6

Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 используется при проведении слесарных работ с крепежными соединениями, имеющими крестовой или прямой шлицы. В комплект входят четыре отвертки длиной стержня 100 мм и две отвертки длиной стержня 75 мм.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Инструменты в комплекте
отвертки
Упаковка
блистер
Шлицы отверток
крестообразный (PH), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Описание
Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 6 предметов GSS 6 используется при проведении слесарных работ с крепежными соединениями, имеющими крестовой или прямой шлицы. В комплект входят четыре отвертки длиной стержня 100 мм и две отвертки длиной стержня 75 мм.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
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Отзывы


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